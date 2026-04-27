Así se cotiza el dólar en Colombia para HOY 27 de abril de 2026: Leve baja en inicio de semana

En portada: Imagen ilustrativa del dólar estadounidense. A la derecha, imagen traslúcida de estadísticas económicas junto a un código binario (Crédito: Getty Images)

Según expertos en Colombia, para calcular la tasa de cambio representativa del mercado (TRM), se hace un promedio de las tasas de las operaciones de compra y venta de la divisa estadounidense del día, llevando a cabo un cálculo representativo donde se ponderan las transacciones según su monto y realizando así un promedio simple.

El precio del dólar se publica entre las 5:30 y las 6:00 de la tarde, teniendo vigencia hasta el próximo día hábil, esto de la mano con el promedio de las operaciones de ese mismo día.

El Banco de la República señaló en su más reciente informe que el dólar en Colombia se cotiza en $3.551,17 pesos (COP) para este lunes 27 de abril de 2026.

Esta cotización representa una baja con respecto al precio del cierre de la semana anterior, viernes 24 de abril, cuando el precio se situó en los $3.560,62 pesos (COP).

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¿Cómo se cotiza el dólar en las principales ciudades de Colombia hoy, lunes 27 de abril?

Estos son los valores que se manejan hoy 27 de abril en algunas de las principales ciudades del país para los interesados en hacer transacciones en dólares durante la jornada. Son los siguientes:

Bogotá : 3,580 pesos por compra y 3,650 pesos por venta.

: 3,580 pesos por compra y 3,650 pesos por venta. Medellín: 3,490 pesos por compra y 3,630 pesos por venta.

3,490 pesos por compra y 3,630 pesos por venta. Cali: 3,520 pesos por compra y 3,650 pesos por venta.

3,520 pesos por compra y 3,650 pesos por venta. Cartagena: 3,750 pesos por compra y 3,980 pesos por venta.

3,750 pesos por compra y 3,980 pesos por venta. Cúcuta: 3,590 pesos por compra y 3,630 pesos por venta.

3,590 pesos por compra y 3,630 pesos por venta. Pereira: 3,730 pesos por compra y 3,800 pesos por venta.

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Evidenciando que la única ciudad del país que tuvo variación en el precio de compra y venta del dólar fue Medellín, con respecto al cierre de la semana anterior, viernes 24 de abril, donde esta misma fue la ciudad que tuvo variaciones en la cotización de la divisa estadounidense dentro del mercado nacional.

Expertos mencionan que los valores promediados diariamente para las casas de cambio pueden tener variaciones en el tiempo y por ciudad o barrio.

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