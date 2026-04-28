Fundación firma alianza para realizar inmersiones académicas en NASA Kennedy Space Center de Florida

En Colombia, donde apenas el 18% de las graduadas en educación superior optan por carreras STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), según cifras de FedeSoft.

Luego de beneficiar a 1.342 niñas en 19 misiones operadas, la organización ha anunciado una evolución de su programa Ella Es Astronauta: una alianza con Space Academy Camp, que llevará la inmersión académica de las niñas a un nuevo estándar de rigor técnico y experiencia práctica en Orlando, Florida.

La denominada Misión Latam 2026 marcará un hito al reunir por primera vez a 200 niñas de Colombia, Ecuador, Perú, República Dominicana y Panamá bajo el Modelo Aurora.

Además, 20 de estas jóvenes serán seleccionadas por el impacto de sus proyectos al resolver problemáticas de su comunidad a través de prototipos a pequeña escala, y accederán a una inmersión presencial en el Kennedy Space Center de la NASA y Disney World con todos los gastos cubiertos.

Esta experiencia de aprendizaje se desarrolla inicialmente de manera virtual durante cuatro meses, con sesiones programadas de dos a tres veces por semana.

A través de este entorno digital, las tripulantes acceden a una formación integral que articula conocimientos técnicos con el desarrollo de soluciones escalables, permitiéndoles diseñar prototipos funcionales que respondan a desafíos reales de sus comunidades mientras fortalecen sus habilidades socioemocionales.

Leidy Martínez, Directora Ejecutiva de la fundación She Is explica que la nueva alianza del programa está alineada con misiones como Artemis II, que llevó por primera vez a una mujer a la órbita lunar. Por ello, la fundación busca que sus tripulantes sean protagonistas de esta nueva era.

“Establecer una alianza histórica con Space Academy Camp es una evolución para el programa y buscamos fomentar una experiencia más práctica y atractiva. Queremos que en el lugar donde despegan cohetes, también despeguen sueños e historias de vida. En Orlando, las niñas podrán interactuar con tecnologías de vanguardia, realizar simulaciones de gravedad cero y recorrer los complejos donde se gesta el futuro de la exploración espacial”, señala.

Hasta la fecha, el programa ha facilitado la sustentación de 325 proyectos ante expertos de la NASA, ha otorgado 173 becas de educación superior, ha llevado a cabo 11 bootcamps experienciales y ha creado más de 5000 charlas de replicabilidad realizadas por las tripulantes en sus territorios, transformando el perfil profesional de jóvenes en situación de vulnerabilidad.

Las experiencias vividas por jóvenes de regiones como Norte de Santander, Guaviare, Vichada, Amazonas, Caquetá y Putumayo demuestran que el acompañamiento de la fundación es una ruta efectiva para que niñas de territorios alejados se conviertan en las próximas ingenieras y científicas del país.

Para beneficiarias como Hellen Flórez, Valeria Vega y Salomé Cuevas, participar en las misiones fue la pieza clave para ganar becas en carreras como Biotecnología, Geociencias y Electrónica, superando la falta de recursos o la distancia de sus pueblos.

Marcela Cardona y Jerlid Daza también destacan que conocer los centros espaciales les dio la confianza para liderar equipos de tecnología y estudiar lo que siempre soñaron. “Desde mi inmersión académica en el programa Ella Es Astronauta con la NASA trabajo día a día para convertirme en la primera afroboyacense en explorar el espacio, porque si algo me enseñaron es que podemos soñar hasta las estrellas”, afirma Saray Mena, embajadora de la fundación She Is.