Policía atribuye quema de vehículos en vía Cali–Buenaventura a disidencias de las Farc - Foto: Policía Valle

Tres vehículos fueron incinerados por hombres armados en la vía que comunica a Cali con el distrito de Buenaventura, a la altura del municipio de Dagua, en el Valle del Cauca.

De acuerdo con información preliminar, los conductores fueron interceptados y obligados a descender antes de que los vehículos fueran prendidos en fuego.

Según confirmó la Policía, el ataque ocurrió en el kilómetro 46, en el sector El Limonar, y sería responsabilidad de integrantes del frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc.

“Los hechos ocurrieron en el kilómetro 46, en la entrada al sector El Limonar. Integrantes del frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc quemaron dos furgones y una camioneta de platón”, explicó el coronel Pedro Pablo Astaiza, comandante encargado de la Policía Valle.

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El oficial agregó que los responsables huyeron hacia zona montañosa tras cometer el ataque.

De acuerdo con la Alcaldía de Dagua, el hecho se registró a menos de 100 metros del casco urbano, lo que generó preocupación entre los habitantes de la zona.

Las autoridades indicaron que el ataque se produjo poco después de operativos adelantados por la Fuerza Pública en este corredor vial estratégico.

Uniformados de la Policía Valle, en coordinación con unidades de tránsito y transporte, realizaron el retiro de los vehículos incinerados para restablecer la movilidad en la vía Cali–Buenaventura.

Policía Valle retiró los vehículos incinerados para restablecer la movilidad en la vía Cali–Buenaventura Ampliar Policía Valle retiró los vehículos incinerados para restablecer la movilidad en la vía Cali–Buenaventura Cerrar

Este hecho se suma a la escalada de acciones terroristas atribuidas al Bloque Occidental Jacobo Arenas de las disidencias de las Farc en el suroccidente del país. Según las autoridades, estas estructuras estarían bajo el mando de alias Marlon, quien responde a alias Iván Mordisco.