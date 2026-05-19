Caso de mujer desaparecida tras cirugía estética en Bogotá prende alertas en Cali

La Secretaría de Salud confirmó tres cierres de clínicas estéticas este año por incumplimientos e irregularidades en habilitación y funcionamiento.

El caso de Yulixa Toloza, la estilista de 52 años desaparecida luego de someterse a un procedimiento estético clandestino en Bogotá, encendió las alertas en Cali sobre los controles a clínicas y centros de estética.

Frente a esta situación, la Secretaría de Salud aseguró que mantiene operativos permanentes de inspección para evitar que hechos similares ocurran en la ciudad.

Germán Escobar, titular de la dependencia explicó que actualmente hay 129 instituciones registradas para realizar procedimientos estéticos y que en lo corrido de este año ya han sido cerradas tres por incumplir las normas de habilitación, mientras que en el año 2025 fueron intervenidas 7 en total.

“En general, hay dos tipos de hallazgos que se encuentran con cierta frecuencia. Por un lado, están los relacionados con los estándares del sistema de habilitación. El talento humano es lo que se encuentra con mayor frecuencia; es decir, instituciones que no cuentan con el talento humano idóneo. En términos de hallazgos extremos, hemos encontrado clínicas o instituciones que no tenían ningún tipo de registro, es decir, las llamadas clínicas de garaje. También hemos encontrado algunas que no estaban registradas en el Registro Especial de Prestadores por parte del Ministerio de Salud”, detalló el funcionario.

El secretario señaló que las inspecciones se realizan de manera periódica y también tras denuncias ciudadanas o sospechas sobre irregularidades. Además, advirtió que las ofertas con precios demasiado bajos y los lugares con malas condiciones de infraestructura deben generar desconfianza entre los usuarios.

Desde la Secretaría de Salud recomendaron a las personas verificar que el centro estético esté debidamente habilitado antes de someterse a cualquier procedimiento. La consulta puede hacerse a través del portal oficial del Ministerio de Salud, donde aparece el registro de prestadores autorizados en el país.