Para atletas vallecaucanos aportaron triunfos en el Meeting Internacional de L’Hospitalet en España

La Selección Colombia de para atletismo arrancó con resultados históricos su participación en territorio español durante el Meeting Internacional de L’Hospitalet del Llobregat, en Barcelona, donde la atleta Xiomara Saldarriaga consiguió récord mundial en lanzamiento de disco categoría F38 con una marca de 39.54 metros.

La deportista del Meta se convirtió además en la primera mujer colombiana en lograr un récord orbital en pruebas de lanzamiento, en una actuación que ratificó el gran momento del para atletismo nacional en el escenario internacional.

La delegación colombiana, integrada por 11 deportistas, también consiguió destacados resultados gracias a las victorias de José Albeiro Ramírez en los 100 y 400 metros, Diego Fernando Meneses en impulsión de bala, Andrés Felipe Mosquera en lanzamiento de disco y Angie Nicoll Mejía en velocidad.

Dentro del grupo nacional sobresale además una importante representación vallecaucana conformada por José Albeiro Ramírez (T38), Andrés Felipe Mosquera (F44), Diego Fernando Meneses (F34), Luis Fernando Lucumí (F38), Luis Fernando Lara (T46) y Julián Acosta (T35), quienes hacen parte del Primer Campamento Internacional de Entrenamiento y Competencia en Para Atletismo que se desarrolla en España hasta el próximo 30 de mayo.

El proceso reúne además delegaciones de Perú, Puerto Rico y Venezuela en jornadas de entrenamiento especializado, competencias internacionales, recuperación física y seguimiento técnico, con el objetivo de fortalecer el nivel competitivo de los deportistas de cara a futuros eventos internacionales.

La presidenta de la Federación Colombiana de Para Atletismo, Dayra Faisury Dorado, destacó el balance de esta primera parada internacional para la delegación nacional:

“Un balance muy positivo de nuestra delegación colombiana en la participación en este certamen, nuestros para atletas pudieron superar sus propias marcas, pero además ver todo lo que pueden dar. Vamos a descansar y mañana estaremos saliendo para el centro de alto rendimiento en Murcia, donde realizaremos un trabajo técnico especializado en pista y en lanzamiento”

El director técnico del campamento, Kenrik Sanmiguel, explicó que este tipo de espacios permiten combinar competencia y entrenamiento especializado, fortaleciendo el rendimiento internacional de los atletas colombianos.

La agenda del equipo continuará en el Centro de Alto Rendimiento de Murcia con sesiones de pista, gimnasio especializado, valoraciones funcionales y trabajos técnicos. La próxima competencia será el 31 de mayo en el Meeting Internacional de Bilbao.

La presencia de deportistas vallecaucanos y el liderazgo de la federación desde Cali reflejan además el papel que sigue teniendo el Valle del Cauca dentro del crecimiento y consolidación del para atletismo colombiano a nivel internacional.