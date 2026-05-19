Nutrido aporte de futbolistas vallecaucanos a Selección Colombia sub 19 de Fútbol

La Selección Colombia Sub-19 iniciará este miércoles un nuevo microciclo de preparación en Barranquilla con miras a su participación en el Torneo Maurice Revello, certamen internacional que se disputará en Europa y que reúne a varias de las mejores selecciones juveniles del mundo.

Dentro de la convocatoria entregada por el técnico vallecaucano César Torres aparecen varios jugadores con presente en clubes del Valle del Cauca, ratificando el protagonismo de la región en los procesos juveniles del fútbol colombiano.

En la lista destacan Duván Mina y Juan David Aponzá, de América de Cali; Matías Orozco, de Deportivo Cali; Junior Mosquera, de Internacional F.C. de Palmira; y Santiago Arrechea, de Orsomarso. También fueron llamados Juan David Palacios y Alan García, futbolistas de Independiente Yumbo, además de Miguel Ángel Solarte, jugador bonaverense que actualmente milita en el SK Slavia Prague.

La concentración se llevará a cabo del 20 al 29 de mayo en la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol en Barranquilla. Durante esos días, el combinado nacional disputará dos partidos amistosos frente a Costa Rica, programados para el 26 y 28 de mayo.

Luego de los encuentros, la Selección Colombia viajará a territorio europeo para afrontar la edición número 52 del Torneo Maurice Revello, competencia conocida anteriormente como Esperanzas de Toulon y considerada una de las vitrinas más importantes del fútbol juvenil internacional.

La convocatoria también refleja el trabajo que vienen realizando los clubes formativos del Valle del Cauca, que continúan aportando talento a las selecciones nacionales en diferentes categorías.