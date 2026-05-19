Capturan en Cali a conductor de plataforma por agresión física a una mujer durante un servicio

Un caso de una mujer que fue agredida físicamente por el conductor de una moto vinculada a un servicio de plataforma y que causó gran indignación en Cali, terminó con la captura del presunto responsable.

El hecho ocurrió el pasado 21 de abril, cuando la víctima fue atacada en el momento en que se disponía a pagar el servicio solicitado.

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En apenas 20 días, investigadores de la SIJIN y la Fiscalía reunieron las pruebas necesarias para identificar al hombre y lograr que un juez emitiera una orden de captura en su contra.

“Hoy fue capturado un sujeto reincidente. Su modus operandi consistía en registrarse con una identidad falsa en aplicaciones de transporte informal, aprovechando esta fachada para perfilar, robar y agredir brutalmente a sus víctimas al momento del pago. Este individuo ya presentaba un amplio prontuario criminal por delitos como concierto para delinquir y el uso de menores de edad para la comisión de delitos”, informó el General Herbert Benavidez, comandante de la Policía de Cali.

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El hombre fue dejado a disposición de la Fiscalía para responder por los delitos de hurto calificado y agravado, además de lesiones personales agravadas.

La Policía reiteró el llamado a los ciudadanos para verificar la información de los conductores y extremar medidas de seguridad al utilizar este tipo de servicios.