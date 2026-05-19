Importante presencia vallecaucana en convocatoria a la Selección Colombia Sub-17 de Fútbol

La Selección Colombia Sub-17 ya inició en Bogotá un nuevo microciclo de preparación pensando en la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Qatar 2026, luego de consagrarse recientemente campeona del Sudamericano de la categoría.

Dentro de la convocatoria entregada por el entrenador vallecaucano Fredy Hurtado aparecen varios futbolistas vinculados al fútbol del Valle del Cauca, además de integrantes del cuerpo técnico también nacidos en la región.

Entre los jugadores convocados están Luigi Joel Ortiz, Santiago Vallecilla, Juan Fernando Alegría y Juan David Castillo Bermúdez, todos de Deportivo Cali; Santiago Pérez, de Internacional F.C. de Palmira; y Jerson Balanta, de Orsomarso.

El cuerpo técnico de la selección también cuenta con presencia vallecaucana. Además de Fredy Hurtado como director técnico, aparecen Hernando Patiño como asistente técnico y Mauricio Ortiz como preparador físico.

La concentración se desarrolla del 15 al 22 de mayo en Bogotá y posteriormente el equipo viajará a Medellín para disputar la ‘Copa Imposible’, torneo amistoso que se jugará entre el 23 y el 31 de mayo como parte de la preparación mundialista.

La convocatoria vuelve a reflejar el protagonismo del Valle del Cauca en los procesos juveniles del fútbol colombiano, tanto en jugadores como en entrenadores, dentro de una selección que llega motivada tras conquistar el título sudamericano y que ahora apunta al Mundial de Qatar 2026.