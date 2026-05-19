Crisis total en red de salud pública por deudas de las EPS

El representante del alcalde de Cali en las juntas directivas de la red de salud pública, Alexander Duran, alertó sobre la disminución de servicios en todas la ESES de la capital del Valle y el riesgo de tomar medidas más radicales si las deudas de las EPS no se pagan.

El exsecretario de salud de Cali destacó que la mayor deuda corresponde a las EPS intervenidas por el Estado y donde la cartera superior es la de EMMSANAR.

“Estas empresas aseguradoras han comenzado a retrasar los pagos o los hacen parciales y eso para atender los suministros de insumos, proveedores y el recurso humano se afecta con este proceder”, explicó el funcionario.

S.O.S, Asmet Salud, Nueva EPS y Coosalud, son otras de las grandes deudoras de la red pública y esta situación se está supliendo con recursos propios, gracias a los buenos resultados de las gestiones del año pasado.

“Los recursos no son infinitos, hay suspensión de algunos servicios, pero no pueden sostener esta situación sin que nadie pague estos servicios prestados, por eso hacemos un llamado a la Supersalud para que intervenga en esta situación”, dijo el médico Alexander Duran, quien también preside el Area Metropolitana del Suroccidente Colombiano, AMSO.