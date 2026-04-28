Procaña pide garantías seguridad en el suroccidente ante escalada terrorista

El gremio rechazó la quema de cultivos y vehículos en Valle y Cauca.

Valle del Cauca

Frente a la escalada terrorista en el suroccidente colombiano, Procaña hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional para garantizar la seguridad en los territorios.

El gremio rechazó la quema de cultivos y vehículos cañeros en el norte del Cauca, así como el incendio de un camión con pollos vivos en zona rural de Jamundí, y advirtió que estos hechos afectan directamente el sustento de miles de familias campesinas.

Marcela Urueña, directora ejecutiva de Procaña, subrayó que la prioridad del Estado debe ser proteger la vida de las comunidades rurales.

“Definitivamente el suroccidente no puede seguir esperando, hoy exigimos garantías reales para la vida porque proteger a quienes hacen posible el campo debe ser una prioridad. Sin seguridad no hay futuro para nuestras regiones, la escalada de violencia está afectando directamente nuestra productividad y la estabilidad de las zonas rurales del país, proteger a quienes hacen eso posible es proteger el futuro de la nación”, señaló.

Finalmente, el gremio insistió en la necesidad de garantizar la protección a la labor agrícola, con esquemas de seguridad que permitan a los trabajadores movilizarse sin riesgos, así como condiciones reales para que las comunidades puedan participar en las votaciones en paz y libertad.