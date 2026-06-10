Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

10 jun 2026 Actualizado 21:38

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Justicia

Caso UNGRD: Fiscalía pidió extender un año más la medida de aseguramiento contra Carlos R. González

La fiscal que ha adelantado la macroinvestigación aseguró que González permanece prófugo de la justicia en Nicaragua.

Carlos R. González

Carlos R. González

Carlos R. González
Añadir Caracol Radio en Google

La Fiscalía General de la Nación solicitó al Tribunal Superior de Bogotá que prorrogue por un año más la medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario contra Carlos Ramón González, quien permanece prófugo en Nicaragua y es investigado por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

En ese sentido, la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Patiño, quien ha liderado la macroinvestigación por el desfalco de la entidad, le pidió al magistrado Fabio David Bernal Suárez que extienda la medida de aseguramiento de González, a quien calificó como “prófugo” durante la audiencia.

Jenny Rocio Angarita

Jenny Rocio Angarita

Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir