Caso UNGRD: Fiscalía pidió extender un año más la medida de aseguramiento contra Carlos R. González

La Fiscalía General de la Nación solicitó al Tribunal Superior de Bogotá que prorrogue por un año más la medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario contra Carlos Ramón González, quien permanece prófugo en Nicaragua y es investigado por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

En ese sentido, la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Patiño, quien ha liderado la macroinvestigación por el desfalco de la entidad, le pidió al magistrado Fabio David Bernal Suárez que extienda la medida de aseguramiento de González, a quien calificó como “prófugo” durante la audiencia.