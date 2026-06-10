ONU alerta que Colombia reporta 280 y 300 nuevos casos de lepra al año: “No es cosa del pasado”

Bogotá

Durante ocho días, la experta de la ONU en lepra, Beatriz Miranda-Galarza, estuvo en Sincelejo, Bogotá y Cundinamarca, donde pudo evidenciar que esta enfermedad sigue vigente y en Colombia al año son reportados entre 280 y 300 nuevos casos y llama al Estado a abordar la Lepra como un problema de Derechos Humanos.

“Entonces, no es una enfermedad del pasado. Es una enfermedad que está vigente, pero no solamente como enfermedad, sino que está vigente como un problema de derechos, de discriminación, de exclusión”.

En la visita Beatriz Miranda-Galarza conoció que las comunidades afectadas continúan enfrentando barreras. Se confirmó que la lepra en Colombia no puede entenderse únicamente como una cuestión médica o epidemiológica. Sigue siendo una cuestión de derechos humanos vinculada a la pobreza, la discapacidad, la desigualdad de género, la exclusión rural, la migración, la violencia, el envejecimiento, el estigma y la discriminación y un desconocimiento de la enfermedad.

“Hay un desconocimiento, sobre todo en profesionales nuevos, jóvenes. Porque ya la lepra no es parte sustantiva de los currículums de formación en las escuelas de medicina o en los espacios donde se capacitan profesionales de la salud. Casi siempre se termina diagnosticando una enfermedad que no está ahí y el hecho de que, por ejemplo, el tratamiento es gratuito, la OMS se encarga en cada país, especialmente aquellos que reportan casos, pues se encarga de hacer llegar tratamiento y debería el gobierno hacerlo llegar gratuitamente. Por tanto, debería haber un acceso inmediato. Pero, claro, como no hay diagnóstico, no hay seguimiento de casos, a veces el tratamiento no llega a al tiempo que debería llegar.”.

En su estadía en el país la Relatora Especial de la ONU sobre personas afectadas por lepra, Beatriz Miranda-Galarza, evidenció la falta de compromiso del Estado colombiano para reconocer que la lepra existe y de ese punto de partida deberían existir políticas públicas de seguimiento para que el tratamiento llegue de manera oportuna.

“El Estado se ha replegado un poco porque ve a la sociedad civil haciendo el trabajo que debería estar haciendo, y la lepra no es la excepción. Las organizaciones, la Federación de Personas Afectadas por la Lepra, han cumplido una función enorme en promover el acceso a servicios de salud, educativos, etcétera, porque la discriminación a las personas también va desde el área de trabajo, el área laboral, el área de educación. Entonces, ahí, para bien o para mal, las congregaciones religiosas se han hecho también cargo de ese trabajo, y de alguna manera, pues, el Estado se ha cruzado de manos”.

Aunque hay instituciones comprometidas con atender a los pacientes con lepra, no hay recursos ni apoyo y las iniciativas como brigadas de salud no prosperan en las comunidades más vulnerables que no tienen acceso a estos servicios de manera prioritaria.

“La lepra es un tema que, justamente, por haber sido invisibilizado, no es una prioridad dentro de las políticas de protección social, por ejemplo, no es una prioridad dentro de las políticas de inclusión. Entonces es como un círculo vicioso, el Estado no lo reconoce, pero como no lo reconoce, no está ahí, entonces tampoco se hace cargo, entonces, hay que romper con esa cadena invisibilizante”.

Para la Relatora Especial de la ONU sobre personas afectadas por lepra, Beatriz Miranda-Galarza, la única forma de romper con eso es escuchar a las personas afectadas, darles el lugar que corresponde dentro de las discusiones de políticas y programas sociales. Llama al Estado colombiano a reconocer públicamente a las víctimas de lepra y buscar una implementación integral a esta enfermedad que no es cosa del pasado, sino que sigue muy vigente en Colombia.

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