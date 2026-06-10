La JEP expulsa a un exFarc que ahora está en las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’

Bogotá

Por incumplir con extrema gravedad sus compromisos con la Jurisdicción Especial para la Paz, la Sala de Amnistía o Indulto decidió expulsar de esta justicia a Jaime Aguilar Ramírez, alias ‘Dionisio Rayo,’, quien se sometió en el año 2018 a la JEP como exintegrante de las Farc y ahora está vinculado a las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’.

Recordemos que según las normas de la Jurisdicción Especial para la Paz quien se rearme debe ser expulsado inmediatamente como fue el caso de alias ‘Dionisio Rayo’ de quien está probado que en la actualidad según las autoridades es uno de los cerebros financieros y militares de las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’ y desarrolla todas las tácticas en el uso de drones para atentados terroristas.

Con esta expulsión Jaime Aguilar Ramírez, alias ‘Dionisio Rayo,’ pierde todos los beneficios transicionales que son otorgados de acuerdo con los aportes de verdad y su compromiso por contribuir a la reparación de las víctimas y garantizar la no repetición y sus procesos regresan a la justicia ordinaria.

A la fecha la Jurisdicción Especial para la Paz ha formulado 134 imputaciones contra 98 comparecientes de las extintas Farc identificados como máximos responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad.