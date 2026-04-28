Karin Rybar estrena el videoclip de “atracción” tema inspirado en el arte de Cali, Colombia

La cantautora Karin Rybar presenta el videoclip oficial de su sencillo “Atracción”, una pieza visual filmada en Cali que apuesta por el color, el movimiento y la energía de una de las ciudades más vibrantes de Latinoamérica.

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El video, grabado en distintos espacios de Cali, utiliza la atmósfera cálida y dinámica de la ciudad como escenario para narrar una historia de magnetismo emocional y encuentros inesperados. La propuesta visual acompaña la esencia de la canción con una estética fresca y luminosa que resalta la intensidad del momento en que dos miradas se cruzan y algo empieza a suceder.

Este videoclip es también un tributo al arte de los murales y el grafiti de la ciudad. A través de una historia que celebra la atracción en su forma más pura entre dos personas, el espectador entra en un viaje que recorre Cali desde una mirada casi mágica, donde la ciudad se transforma y se envuelve en esa misma energía que conecta a los protagonistas.

En el plano musical, “Atracción” cuenta con la producción del reconocido productor británico Joe Dworniak, quien además interpreta la base instrumental del tema. Dworniak es ampliamente conocido por su trabajo con Jarabe de Palo y por su trayectoria dentro del pop y rock latino.

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En entrevista con Caracol Radio, la artista indicó que: “atracción celebra el momento cuando se cruzan dos miradas y hay chispas instantáneas, es algo emocionante, es la emoción de la ilusión de que alguien nos hizo sentir así”.

La canción también reúne a músicos vinculados a la banda de Jarabe de Palo y a destacados intérpretes de la escena española y europea, aportando una riqueza rítmica y una energía sonora que refuerzan el carácter bailable del sencillo. Musicalmente, “Atracción” se mueve dentro del latín pop, con una producción dinámica y contagiosa pensada para conectar con el público desde el primer momento.

“Atracción” captura ese instante irrepetible en el que aparece una conexión inesperada. No es una canción sobre lo físico, sino sobre la energía emocional y espiritual que surge cuando dos personas se encuentran y sienten cómo la imaginación y la emoción comienzan a entrelazarse.

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En Caracol Radio contó que su próximo sencillo titulado “tarde o temprano” también es grabado en Cali, incluso es inspirado en la música salsa que caracteriza a la ciudad.

Con este lanzamiento, Karin Rybar reafirma su capacidad de transformar momentos cotidianos en historias musicales universales, recordando que todos, alguna vez, hemos sentido esa chispa que aparece cuando menos lo esperamos.

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