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27 abr 2026 Actualizado 20:29

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El cantautor colombiano Maluma anuncia su nuevo álbum de estudio ‘Loco x volver’

Su nuevo trabajo discográfico se lanzará el próximo viernes 15 de mayo.

Maluma at the 26th Annual Latin GRAMMY Awards held at the MGM Grand Garden Arena on November 13, 2025 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Christopher Polk/Billboard via Getty Images)

Maluma at the 26th Annual Latin GRAMMY Awards held at the MGM Grand Garden Arena on November 13, 2025 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Christopher Polk/Billboard via Getty Images) / Christopher Polk

Maluma at the 26th Annual Latin GRAMMY Awards held at the MGM Grand Garden Arena on November 13, 2025 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Christopher Polk/Billboard via Getty Images)

Matheo

El cantautor, rapero y actor colombiano Maluma ha anunciado este lunes su nuevo trabajo discográfico titulado ‘Loco x volver’.

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Maluma hizo el anuncio a través de un emotivo video en sus redes sociales, confirmando la fecha de lanzamiento para el 15 de mayo.

‘Loco x Volver’ “nace de las sonoridades que han acompañado la vida de Maluma, un recorrido musical profundamente personal que fusiona géneros, emociones y colaboraciones de alto calibre”, dice el comunicado.

El lanzamiento del álbum ha sido precedido por canciones como “1+1”, una colaboración con la cantautora puertorriqueña Kany García.

Al igual que “Con el corazón”, grabada junto al fallecido Yeison Jiménez, “un emotivo tributo a su legado y a la amistad que los unió”.

También está “Botero”, junto a Arcangel y NTG, que “aporta el peso urbano del proyecto”.

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Además de su más reciente sencillo, “Pa la seca”, con Ryan Castro, lanzado el pasado 16 de abril.

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