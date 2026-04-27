El cantautor colombiano Maluma anuncia su nuevo álbum de estudio ‘Loco x volver’
Su nuevo trabajo discográfico se lanzará el próximo viernes 15 de mayo.
El cantautor, rapero y actor colombiano Maluma ha anunciado este lunes su nuevo trabajo discográfico titulado ‘Loco x volver’.
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Maluma hizo el anuncio a través de un emotivo video en sus redes sociales, confirmando la fecha de lanzamiento para el 15 de mayo.
‘Loco x Volver’ “nace de las sonoridades que han acompañado la vida de Maluma, un recorrido musical profundamente personal que fusiona géneros, emociones y colaboraciones de alto calibre”, dice el comunicado.
El lanzamiento del álbum ha sido precedido por canciones como “1+1”, una colaboración con la cantautora puertorriqueña Kany García.
Al igual que “Con el corazón”, grabada junto al fallecido Yeison Jiménez, “un emotivo tributo a su legado y a la amistad que los unió”.
También está “Botero”, junto a Arcangel y NTG, que “aporta el peso urbano del proyecto”.
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Además de su más reciente sencillo, “Pa la seca”, con Ryan Castro, lanzado el pasado 16 de abril.