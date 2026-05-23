Más de 500 muertes en Bangladés fueron vinculadas a brote de sarampión que comenzó en marzo de 2026

Al menos 13 niños murieron en las últimas 24 horas en Bangladés por síntomas vinculados al sarampión, lo que eleva a 512 los decesos acumulados (86 confirmados y 426 sospechosos) desde que comenzó el brote de esta enfermedad en marzo, informaron este sábado fuentes oficiales.

Solo uno de los últimos fallecimientos ha sido certificado, según la Dirección General de Servicios de Salud (DGHS), mientras que los 12 restantes se consideran sospechosos. En total, el país asiático registra ya 8.494 infecciones confirmadas y más de 62.500 casos bajo sospecha a nivel nacional.

Expertos en salud pública señalaron a EFE que el brote es el resultado acumulativo de años de fracaso en garantizar la inmunidad de rebaño entre los más pequeños mediante la vacuna.

“Desde la covid-19, hemos visto brechas de vacunación cada año. Se debía realizar una campaña especial de inmunización en 2023, pero la volatilidad política la retrasó hasta hace poco”, explicó el epidemiólogo Mohammad Mushtuq Husain, exdirector científico del Instituto de Epidemiología de Bangladés.

Según informó el experto, tras el comienzo del brote se lanzó una campaña de vacunación, pero el Gobierno no pudo garantizar un aislamiento comunitario efectivo. “Debido a limitaciones socioeconómicas, muchos pacientes llegaron tarde a los hospitales, lo que resultó en un alto número de muertes”, añadió.

El sarampión es una enfermedad viral aguda y altamente contagiosa que afecta a personas de todas las edades y sigue siendo una de las principales causas de muerte entre niños pequeños a nivel mundial. Se transmite a través de partículas suspendidas en el aire o gotas procedentes de las mucosas de personas infectadas.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló en abril que el brote actual en Bangladés se está produciendo en un contexto de inmunidad poblacional subóptima.

El 91 % de los casos se concentró en niños de entre 1 y 14 años debido a brechas de inmunidad, afectando sobre todo a menores no vacunados, con una sola dosis o contagiados antes de los nueve meses, la edad mínima para recibir la vacuna.

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