Lady Gaga estrena el video de la canción “Runway”, de la película ‘El diablo viste a la moda 2′

La cantautora y actriz estadounidense Lady Gaga estrenó el video de su más reciente colaboración “Runway”, con la rapera Doechii.

“Runway” está incluida en la banda sonora de la nueva película ‘El diablo viste a la moda 2’.

El video musical de “Runway” fue dirigido por la bailarina y coreógrafa neozelandesa Parris Goebel.

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Goebel ha trabajado con artistas de la talla de Karol G, Rihanna y Jennifer Lopez.

Ha coreografiado los vídeos musicales de “What Do You Mean?”, “Sorry” y “Yummy” de Justin Bieber, “How Do You Sleep?” de Sam Smith y “Abracadabra” de Lady Gaga.

El video de “Runway” está ambientado en un entorno de alta costura, con Gaga y Doechii vistiendo diferentes looks estilizados, acompañadas por bailarines, y que culmina con ambas artistas caminando por una pasarela.

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Ambas artistas, junto con Jayda Love, coescribieron la canción con los productores Andrew Watt, Bruno Mars, D’Mile y Cirkut.

“Runway” es una canción de house y hip-hop con influencias de ballroom, cuya letra explora temas de autoafirmación, ambición y confianza, y utiliza la pasarela como metáfora de visibilidad y éxito.

Gaga también tiene una participación especial en la película y recientemente finalizó su gira ‘Mayhem Ball Tour’.