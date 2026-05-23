10 países de África son declarados en alto riesgo por epidemia de ébola

Diez países de África se encuentran en riesgo de verse afectados por el brote de ébola declarado en el este de la República Democrática del Congo (RDC), el cual ya se ha propagado a Uganda, según advirtió este sábado la agencia de salud pública de la Unión Africana (UA).

“Tenemos dos países afectados y diez países de alto riesgo”, afirmó el director general de los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC de África), Jean Kaseya, en una rueda de prensa virtual en la capital de Uganda, Kampala.

Esos países de “alto riesgo” son Angola, Burundi, la República Centroafricana, la República del Congo (Congo-Brazzaville), Etiopía, Kenia, Ruanda, Sudán del Sur, Tanzania y Zambia.

“Todos los demás países, dado que no limitan con los dos países afectados, no los consideramos en riesgo por ahora; pero dependiendo de cómo evolucione el brote, podríamos reconsiderar esta presentación”, subrayó Kaseya.

El jefe de la agencia de salud pública de la Unión Africana hizo también hincapié en que la epidemia de ébola “no es un problema de la República del Congo, sino que hay que considerarlo como un problema regional e incluso continental”.

Uganda confirmó este sábado tres nuevos casos del virus, lo que eleva a cinco los contagios en el país tras declararse el pasado día 15 un brote en el este de la vecina RDC.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) elevó este viernes a 177 el número de muertes sospechosas por la epidemia en RDC y reportó 750 casos también sospechosos.

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Kaseya habló en Kampala tras una reunión con las autoridades sanitarias de la RDC, Uganda y Sudán del Sur, celebrada en esa capital durante los dos últimos días a fin de reforzar el compromiso político para una respuesta regional coordinada y elaborar un plan conjunto que sirva de guía para la recaudación de fondos.

Según los CDC de África, se necesitan unos 319 millones de dólares para enfrentar la epidemia, de los que el 84,1 % se destinaría a la respuesta en la RDC y Uganda y el resto se dedicaría a medidas de preparación en los diez países de “alto riesgo”.

“Cuando se declaró este brote, ya teníamos más de 200 casos sospechosos. Esto significa que la magnitud de este brote es enorme. (...) El mensaje principal es que necesitamos actuar con urgencia”, alertó Kaseya.