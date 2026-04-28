Micro TDH, el artista venezolano regresa a Colombia con tres shows muy emotivos

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Micro TDH regresa a Colombia con tres shows muy emotivos para el artista

Con una primera fecha agotada en Bogotá y la segunda muy cerca de lograrlo, Micro TDH atraviesa uno de los momentos más potentes de su conexión con el público colombiano, sumando además una presentación en Medellín que expande este recorrido.

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El próximo 21 de mayo en Teatro Libre de Bogotá, después de que la función del 20 de mayo agotará rápidamente sus entradas, y el 22 de mayo en The Church de Medellín, el artista venezolano llegará con un show atravesado por el romance, la nostalgia, la vulnerabilidad y esa intensidad emocional que ha convertido sus canciones en refugio para toda una generación.

¿Quién es Micro TDH?

Es un cantante y compositor venezolano que ha interpretado diversos géneros y estilos musicales como hip hop, trap, Dance Pop, rhythm and blues, reguetón, pop urbano y reggae. En los últimos años, Micro TDH ha fortalecido su presencia en Latinoamérica desde una propuesta que transforma lo íntimo en experiencia colectiva.

Sus letras, marcadas por el amor, la pérdida y la memoria emocional, han encontrado en Colombia una resonancia especialmente poderosa.

En entrevista con Caracol Radio, Micro TDH indicó frente a sus fechas en Colombia que: “estoy muy feliz y muy agradecido que en Bogotá ya tengamos una fecha llena, siempre quise cantar en Bogotá, desde 2018 veníamos trabajando en ello, pero siempre pasaba algo, hasta que por fin lo logramos”.

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Lo más reciente:

El artista presenta Ram Pam Pam, un sencillo con el que apuesta por un sonido más directo y enérgico, fusionando géneros caribeños como el reguetón, dancehall, reggae y dembow, en una propuesta pensada para la pista de baile y la conexión inmediata con el público.

Este lanzamiento reafirma su evolución creativa y anticipa una nueva etapa que incluirá colaboraciones como la anunciada junto a Chyno y Nacho.

Fechas en Colombia:

Bogotá:

20 de mayo: Teatro Libre, AGOTADO

Teatro Libre, AGOTADO 21 de mayo: Teatro Libre, últimas entradas

Medellín:

22 de mayo: The Church, últimas entradas

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