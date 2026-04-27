Ryan Castro anuncia su primer concierto en el estadio El Campín de Bogotá para Halloween

El cantautor colombiano Ryan Castro ha anunciado ‘Awooween’, su primer concierto en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, para el 31 de octubre.

Lea también: Después de su estreno en Coachella, Madonna confirma su nueva colaboración junto a Sabrina Carpenter

La figura del género urbano hizo este anuncio tras su exitoso concierto del 25 de abril en el estadio Atanasio Girardot de Medellín que congregó a 47.000 espectadores.

Durante 5 horas de concierto estuvo acompañado por 17 invitados, entre ellos el jamaiquino Sean Paul, con quien interpretó el remix de su éxito “Ba ba bad”.

Además, estuvo J Balvin, con quien interpretó varias canciones de su próximo álbum colaborativo ‘Omerta’.

Otros de los artistas que hicieron parte del concierto fueron: Feid, Maluma, Aria Vega, Andy Rivera, Sech, Zion, Jorge Celedón, Maisak, Mora, Hamilton, Kapo, Sog y Baby Rasta y Gringo.

Hace más de una semana, Castro fue uno de los invitados especiales de Karol G en su segunda y última presentación en Coachella, siendo la primera artista latina en encabezar el festival.

Le puede interesar: ‘Michael’ se convierte en el mejor estreno de una película biográfica musical de la historia

La estrella del reguetón colombiano lanzó el pasado 16 de abril su más reciente colaboración con Maluma titulada “Pa’ la seca”.