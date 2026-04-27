Taylor Swift solicita el registro de su voz e imagen como marca comercial para protegerse de la IA

La cantautora estadounidense Taylor Swift solicitó el registro de su voz e imagen para proteger su identidad en la era de la inteligencia artificial.

El pasado viernes 24 de abril, la compañía de Swift presentó tres solicitudes de registro de marca ante la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos.

Dos de ellas se refieren a marcas sonoras que cubren su voz: una es “Hey, es Taylor Swift” y la otra es “Hey, es Taylor”.

Lea también: Lady Gaga estrena el video de la canción “Runway”, de la película ‘El diablo viste a la moda 2′

La tercera marca registrada es una marca visual que abarca una fotografía de Taylor Swift sosteniendo una guitarra rosa con una correa negra y vistiendo un body multicolor con botas plateadas de pie sobre un escenario rosa frente a un micrófono multicolor con luces moradas de fondo.

La imagen de Swift se ha utilizado sin permiso en numerosas falsificaciones generadas por inteligencia artificial, incluyendo las de los chatbots de Meta y en imágenes pornográficas que han circulado por internet.

Además, en el período previo a las elecciones presidenciales estadounidenses de 2024, Donald Trump compartió imágenes de la cantante generadas por inteligencia artificial que sugerían erróneamente que Swift lo había apoyado.

Le puede interesar: El cantautor colombiano Maluma anuncia su nuevo álbum de estudio ‘Loco x volver’

Las solicitudes de registro de marca de Swift se producen después de que los abogados de Matthew McConaughey obtuvieran marcas similares.

En 2025, la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos concedió ocho marcas al actor.

Incluyendo una marca sonora sobre un audio de McConaughey diciendo: “¡Muy bien, muy bien, muy bien!“, su memorable frase de la película de comedia de 1993 ‘Dazed and Confused’, así como clips de audio y vídeo suyos.