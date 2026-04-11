Liliana Villarreal: la mente colombiana detrás del exitoso regreso a casa de Artemis II

La misión Artemis II de la NASA culminó con éxito rotundo, marcando un hito en la exploración espacial con el regreso seguro de la tripulación —Reid Wiseman, Víctor J. Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen— a la Tierra.

A bordo de la nave Orión, los astronautas amerizaron con paracaídas en el océano Pacífico, frente a la costa de San Diego, a las 8:07 p. m. EDT (7:07 p. m.) este viernes. Detrás de este completo proceso de recuperación, una figura clave ha destacado: Liliana Villarreal, la ingeniera colombiana que se desempeñó como directora de Aterrizaje y Recuperación de Artemis.

La tripulación de Artemis II fue extraída sana y salva de la nave espacial Orión. Los astronautas serán trasladados en avión al USS John P. Murtha. Helicópteros de la Armada de los Estados Unidos serán los encargados de transportarlos hasta el buque.

Una vez a bordo, los astronautas se someterán a evaluaciones médicas posteriores a la misión, un paso crucial antes de regresar a tierra para abordar un avión con destino al Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston.

Todo este proceso de rescate fue orquestado por Liliana Villarreal, cuya pasión por la exploración espacial inició a una edad temprana durante un viaje al Complejo de Visitantes del Centro Espacial Kennedy en Florida con su familia.

Originaria de Cartagena, Villarreal se mudó a Miami, Florida, a los 10 años con la aspiración de ingresar a la industria aeroespacial. Su sueño se hizo realidad en 2007 cuando se unió al equipo de la NASA.

Su experiencia y liderazgo fueron vitales para garantizar la seguridad y el éxito del regreso de los astronautas de Artemis II, así como después del amerizaje en el océano Pacífico.

Antes de asumir su rol actual, la colombiana desempeñó un papel crucial como subdirector de flujo de la misión Artemis II. En esa capacidad, fue responsable de la integración, el montaje de las etapas y las pruebas del cohete Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) y la nave espacial Orion dentro del Edificio de Ensamblaje de Vehículos del centro Kennedy de la NASA.

“Me incorporé al trabajo alrededor de un par de años antes de que comenzáramos a procesar Artemis I”, recordó Villarreal. “Tomó un tiempo llegar a las partes buenas de las operaciones donde pensaba: ‘Oh, Dios mío, tenemos todo aquí, y estamos empezando a armar todas las partes’. Y cada día es diferente.

Actualmente, Villarreal y su equipo están inmersos en los tratamientos de Artemis II, la primera misión en superar el récord de distancia del viaje tripulado que más lejos ha llegado de la Tierra. Este trabajo abarca la realización de pruebas de recuperación en curso, donde los equipos de la NASA y la Marina de Estados Unidos practican la recuperación de astronautas con una versión representativa de Orión en el mar, para llevarlos, junto con la nave, de regreso al buque.

La visión de Villarreal trasciende el éxito de cada misión: “Creo que lo que estamos haciendo por la humanidad es algo maravilloso”, afirmó. “Va a mejorar a la humanidad, y es un trampolín para que más adelante vivamos en otros mundos. Y yo puedo ser parte de eso. Tú puedes ser parte de eso. Eso es fantástico, ¿verdad?”.

Su liderazgo en la misión de Artemis II impulsa la visión de la NASA de futuras misiones tripuladas a la Luna y eventualmente a Marte, sentando las bases de la próxima exploración espacial.

Reviva el exitoso amerizaje de Artemis II en el océano Pacífico