La NASA confirma que la rotación de la Tierra ha cambiado, ¿los días ya no serán de 24 horas?

Con cierta periodicidad y debido a cambios climáticos e incluso la actividad humana, cambia la rotación en un par de segundo o milésimas de estos. Investigaciones respaldadas por la NASA han confirmado que la rotación de la Tierra ha cambiado, un fenómeno sutil pero constante que responde a múltiples factores. Aquí le explicamos algunos de ellos.

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Aunque estos cambios son prácticamente imperceptibles en la vida cotidiana, su impacto es real y medible con tecnología de alta precisión, lo que ha encendido el interés de la comunidad científica global.

Rotación de la tierra:

La rotación del planeta tiene algunas pequeñas variaciones que son provocadas por procesos naturales como las mareas, los vientos y las dinámicas internas del planeta. De hecho, el llamado “día solar” puede variar ligeramente respecto a las 24 horas establecidas.

Uno de los principales responsables de este fenómeno es la Luna. Su fuerza gravitacional genera mareas en los océanos que actúan como un freno natural, ralentizando la rotación terrestre a un ritmo promedio de aproximadamente 1.7 milisegundos por siglo.

Estos son algunos de los factores que influyen en la rotación de la tierra:

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Cambio climático:

Estudios financiados por la NASA han analizado cómo el deshielo, la pérdida de agua subterránea y el aumento del nivel del mar están afectando a la rotación de la Tierra.

Según esas investigaciones, desde el año 2000 los días se han estado alargando a un ritmo de unos 1,33 milisegundos por siglo, debido a factores ligados a hielo y agua, también se indica que, si las emisiones siguen creciendo, ese alargamiento asociado al clima podría llegar a 2,62 milisegundos por siglo hacia finales de este siglo, incluso superando el efecto de la Luna.

¿La actividad humana puede cambiar la rotación de la tierra?

Otra de las novedades de estos estudios es que no solo la naturaleza influye en la rotación de la tierra. Infraestructuras masivas como la Presa de las Tres Gargantas han demostrado que la actividad humana también puede tener efectos medibles.

Esta gigantesca obra, construida sobre el río Yangtsé, en China, almacena aproximadamente 40 kilómetros cúbicos de agua a gran altura. Esta redistribución de masa ha sido suficiente para modificar la rotación del planeta, alargando el día en 0.06 microsegundos y desplazando ligeramente el eje terrestre.

Del mismo modo, eventos como el Terremoto del Océano Índico de 2004 también han tenido efectos detectables, acortando el día en 2.68 microsegundos y moviendo el polo terrestre unos centímetros.

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¿Podría el día llegar a ser de 25 horas?

Los días se están alargando constantemente, pero a un ritmo muy lento, lo que quiere decir que, tomaría alrededor de unos 200 millones de años para que los días tengan una duración de 25 horas.

Los cambios de horario en algunas milésimas de segundo generan implicaciones importantes en ámbitos tecnológicos, sistemas como el GPS, la navegación satelital y las telecomunicaciones que dependen de una sincronización extremadamente precisa.

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