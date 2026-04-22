¿Qué opinan los candidatos sobre la realización del debate presidencial en el Congreso?

La polémica comenzó cuando la senadora y candidata presidencial, Paloma Valencia, sugirió que el Congreso fuera el escenario para realizar los debates presidenciales, con la participación de candidatos como Iván Cepeda, Sergio Fajardo, Claudia López, Roy Barreras y Abelardo de la Espriella. Esta propuesta desató una serie de reacciones y confrontaciones entre los aspirantes.

“No aceptamos la exclusión”

El candidato Luis Gilberto Murillo criticó la actitud excluyente que, según él, se ha mostrado hacia ciertos candidatos. Murillo insistió en que todos los aspirantes deben tener igualdad de oportunidades en los debates. “Es una actitud muy excluyente, no la aceptamos. Le estamos pidiendo al Consejo Nacional Electoral que garantice igualdad de oportunidades para todos los aspirantes”, afirmó.

“Los debates deben ser sin vetos”

Por su parte, Roy Barreras defendió la idea de que los debates deben ser abiertos y sin exclusiones. “Los debates deben ser organizados con total libertad, sin vetos, sin vedas y sin temas excluidos”, señaló.

Según él, los debates deben ser una oportunidad para que los colombianos vean quiénes realmente conocen los problemas del país y quiénes están dedicados a la división. “No podemos permitir que se excluya a candidatos. Si algunos no van, quedará claro que son ellos los que censuran”, agregó.

“La ley exige tres debates”

Claudia López también se mostró firme en su postura sobre la organización de los debates. Recordó que la Ley de Garantías Electorales establece que deben realizarse al menos tres debates presidenciales. “La ley es clara. Vamos a enviar una comunicación para que se cumpla. Si hay 13 candidatos, que organicen dos grupos y que se haga”, afirmó.

Además, señaló que “Abelardo de la Espriella reculó y dio libertad a los medios para organizar estos espacios. Sin embargo, el único que sigue censurando hoy es Iván Cepeda”.

“Si censura como candidato, no me imagino lo que haría como presidente”, añadió.

“Todos deben tener un espacio en el debate”

Finalmente, Sondra Macollins también se mostró firme en su rechazo a la exclusión de ciertos candidatos. “Todos debemos tener un espacio para debatir, todos tenemos propuestas y los colombianos merecen escucharlas”, expresó. De igual manera, destacó que los debates deben ser un espacio inclusivo y democrático, en el que no se decida quién participa y quién no.