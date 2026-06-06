Confusión de Petro con integrante de campaña de De la Espriella y las irregularidades con tierras

En una equivocación cayó el presidente Gustavo Petro, tras haber mencionado al dirigente Félix Gutiérrez y relacionarlo en el contexto de las presuntas irregularidades con ocupaciones de tierras en el departamento de Córdoba.

El mandatario relacionó al dirigente de la campaña de Abelardo de la Espriella, con el protagonista del caso judicial que tiene tensión en Urabá y que produjo una captura.

Y es que en el mensaje que el presidente Petro publicó hablando sobre que “todo corrupto y narcotraficante debe ser separado de inmediato de las campañas”, generó confusión porque lo acompañó con una fotografía de Adolfo León Tabares.

La foto provocó interpretaciones erróneas, porque este funcionario de la foto, no tiene que ver con León Tabares, identificado como coordinador regional de la campaña de Abelardo de la Espriella en Urabá, quien fue capturado el pasado viernes 5 de junio.