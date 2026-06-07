Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

07 jun 2026 Actualizado 18:05

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Política

Primer aniversario del atentado de Miguel Uribe Turbay: así lo recuerda la política colombiana

Varios políticos recuerdan el legado del entonces precandidato presidencial, para la política del país.

Salón elíptico del Congreso de la República donde permanece el féretro del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. (Colprensa - Lina Gasca)

Salón elíptico del Congreso de la República donde permanece el féretro del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. (Colprensa - Lina Gasca)

Salón elíptico del Congreso de la República donde permanece el féretro del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. (Colprensa - Lina Gasca)
Añadir Caracol Radio en Google

Un año después del atentado, la memoria de Miguel Uribe es recordada y exaltada como un símbolo de reflexión sobre la violencia que sigue golpeando al país, y frente a la necesidad de dejar de un lado las divisiones en medio del camino hacia la elección presidencial.

Hoy el mundo de la política colombiana lo recuerda, como una víctima de la violencia que reavivó su historia familiar marcada por la tragedia, pues su madre, la periodista Diana Turbay, murió en 1991 durante un operativo de rescate mientras permanecía secuestrada por el cartel de Medellín.

Centro Democrático publicó video

El partido al que pertenecía el senador, publicó un video para honrar su memoria.

A través de la cuenta de X del Centro Democrático, exaltaron "que la violencia no definirá el destino de Colombia“.

Mensaje de Iván Duque

“Sus ideas e ideales permanecerán por siempre”, así recordó el expresidente Iván Duque a Miguel Uribe, al cumplirse un año del atentado que sufrió en Bogotá.

Dijo que hace un año, “las balas asesinas de la mafia, en alianza con sectores oscuros de la política, acallaron su voz en el mundo terrenal”.

Paloma Valencia exalta su legado

Al cumplirse un año del atentado contra Miguel Uribe, la senadora Paloma Valencia habló sobre el cambio que este crimen le trajo al país.

Señaló que el mayor legado tras su muerte, será devolverle la esperanza a los colombianos.

Laura Saavedra Martínez

Laura Saavedra Martínez

Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir