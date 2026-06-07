Primer aniversario del atentado de Miguel Uribe Turbay: así lo recuerda la política colombiana

Salón elíptico del Congreso de la República donde permanece el féretro del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. (Colprensa - Lina Gasca)

Un año después del atentado, la memoria de Miguel Uribe es recordada y exaltada como un símbolo de reflexión sobre la violencia que sigue golpeando al país, y frente a la necesidad de dejar de un lado las divisiones en medio del camino hacia la elección presidencial.

Hoy el mundo de la política colombiana lo recuerda, como una víctima de la violencia que reavivó su historia familiar marcada por la tragedia, pues su madre, la periodista Diana Turbay, murió en 1991 durante un operativo de rescate mientras permanecía secuestrada por el cartel de Medellín.

Centro Democrático publicó video

El partido al que pertenecía el senador, publicó un video para honrar su memoria.

A través de la cuenta de X del Centro Democrático, exaltaron "que la violencia no definirá el destino de Colombia“.

Mensaje de Iván Duque

“Sus ideas e ideales permanecerán por siempre”, así recordó el expresidente Iván Duque a Miguel Uribe, al cumplirse un año del atentado que sufrió en Bogotá.

Dijo que hace un año, “las balas asesinas de la mafia, en alianza con sectores oscuros de la política, acallaron su voz en el mundo terrenal”.

Paloma Valencia exalta su legado

Al cumplirse un año del atentado contra Miguel Uribe, la senadora Paloma Valencia habló sobre el cambio que este crimen le trajo al país.

Señaló que el mayor legado tras su muerte, será devolverle la esperanza a los colombianos.