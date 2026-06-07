Elecciones atípicas de alcalde en Gigante, Huila: así avanza la jornada democrática

Una nueva jornada democrática en Colombia se vive hoy en el municipio de Gigante, donde escogerán el próximo alcalde en esta parte del departamento del Huila.

Las urnas fueron abiertas a las 8 de la mañana, para esta elección atípica en la que cuatro candidatos aspiran a la Alcaldía municipal.

20.752 ciudadanos están habilitados para ejercer su derecho al voto, entre ellos 10092 mujeres y 10660 hombres.

Un total de 56 mesas fueron distribuiidas en la cabecera municipal, en 6 puestos de votación que cuentan 406 jurados de votación y personal de la Registraduría al pendiente.