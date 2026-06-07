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07 jun 2026 Actualizado 14:17

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Política

Elecciones atípicas de alcalde en Gigante, Huila: así avanza la jornada democrática

La urnas de la jornada electoral se abrierono a las 8:00 de la mañana.

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Una nueva jornada democrática en Colombia se vive hoy en el municipio de Gigante, donde escogerán el próximo alcalde en esta parte del departamento del Huila.

Las urnas fueron abiertas a las 8 de la mañana, para esta elección atípica en la que cuatro candidatos aspiran a la Alcaldía municipal.

20.752 ciudadanos están habilitados para ejercer su derecho al voto, entre ellos 10092 mujeres y 10660 hombres.

Un total de 56 mesas fueron distribuiidas en la cabecera municipal, en 6 puestos de votación que cuentan 406 jurados de votación y personal de la Registraduría al pendiente.

Laura Saavedra Martínez

Laura Saavedra Martínez

Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...

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