Gobierno Petro revoca designación como gestor de paz a Luis Alberto Villota, alias “Tito”

Ante la fuga que protagonizó Luis Alberto Villota Rodríguez ayer sábado 6 de junio, mientras era trasladado hasta la clínica Fátima de la ciudad de Pasto en Nariño, después de que hombres armados lograran desarmar la seguridad del centro médico y de los funcionarios del Inpec.

La delegación del Gobierno nacional en la Mesa para la Co-Construcción de Paz Territorial, tomó la determinación de revocarle el estatus de gestor de paz a alias “Tito”, cabecilla del Frente Comuneros del Sur.

A través de un comunicado, confirmaron que revocaron su designación como gestor de paz, porque consideran que esta acción pone en riesgo todos los avances que se han tenido a lo largo de estos diecinueve meses y los acuerdos parciales con los quehan podido llegar.