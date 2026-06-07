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07 jun 2026 Actualizado 18:09

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Política

Gobierno Petro revoca designación como gestor de paz a Luis Alberto Villota, alias “Tito”

La mesa de diálogo tomó la determinación, al considerar que pone en riesgo avances alcanzados con el ELN.

Luis Alberto Villota Rodríguez, alias ‘Tito’ se fugó mientras era atendido en una clínica de Pasto. Foto: Fiscalía

Luis Alberto Villota Rodríguez, alias ‘Tito’ se fugó mientras era atendido en una clínica de Pasto. Foto: Fiscalía

Luis Alberto Villota Rodríguez, alias ‘Tito’ se fugó mientras era atendido en una clínica de Pasto. Foto: Fiscalía
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Ante la fuga que protagonizó Luis Alberto Villota Rodríguez ayer sábado 6 de junio, mientras era trasladado hasta la clínica Fátima de la ciudad de Pasto en Nariño, después de que hombres armados lograran desarmar la seguridad del centro médico y de los funcionarios del Inpec.

La delegación del Gobierno nacional en la Mesa para la Co-Construcción de Paz Territorial, tomó la determinación de revocarle el estatus de gestor de paz a alias “Tito”, cabecilla del Frente Comuneros del Sur.

A través de un comunicado, confirmaron que revocaron su designación como gestor de paz, porque consideran que esta acción pone en riesgo todos los avances que se han tenido a lo largo de estos diecinueve meses y los acuerdos parciales con los quehan podido llegar.

Laura Saavedra Martínez

Laura Saavedra Martínez

Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...

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