“Lo acepto hasta amañado”: Paloma Valencia sobre debate presidencial con Iván Cepeda

En medio de las exigencias del senador y candidato Iván Cepeda para la realización de debates presidenciales, Paloma Valencia aseguró en 6AM W de Caracol Radio que está dispuesta a participar, aunque las reglas sean “amañadas”.

La candidata del Centro Democrático señaló que lo más importante es que los colombianos conozcan las propuestas de Cepeda sobre temas clave como la violencia y la paz en Colombia.

“Creo que es muy importante que la gente escuche a Iván Cepeda, que se den cuenta qué es lo que piensa sobre cada tema, que hable, que responda sobre la ´Paz Total´ que nos tiene a todos atormentados en la violencia”, añadió.

Valencia también manifestó que el debate debe abrirse a todos los temas importantes, como pensiones, salud y seguridad, a pesar de las restricciones que se le imponen. Además, enfatizó que es vital que el país escuche a los candidatos, y que las discusiones deben ser lo más claras y abiertas posible.

“Este país volvió a los indicadores más terribles de épocas que no quisiéramos recordar. Llevamos 46 masacres en lo que va del año. Es la época más dura de los últimos 15 años, ¿y él no va a responder por la ´Paz Total´? Yo hasta amañado le acepto el debate”, concluyó.

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Escuche la entrevista completa con Paloma Valencia aquí: