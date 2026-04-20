Debate presidencial 2026: ¿Habrá encuentro de Cepeda, Paloma y De la Espriella? Lo último

La carrera por la Casa de Nariño entra en una nueva fase de tensión política ante la incertidumbre sobre los debates presidenciales de 2026.

En el centro de la discusión está la posibilidad de un cara a cara entre Iván Cepeda, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, un encuentro que podría marcar el tono de la campaña rumbo a la primera vuelta del próximo 31 de mayo.

La controversia crece luego de que varios sectores políticos cuestionaran la organización de los debates, señalando que algunos aspirantes estarían quedando por fuera de estos espacios clave.

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¿Habrá debate entre Cepeda, Valencia y De la Espriella?

El pasado 18 de abril, desde Fusagasugá, Iván Cepeda anunció su disposición a participar en debates y lanzó un reto directo a los sectores de derecha. En particular, invitó a Paloma Valencia y a Abelardo de la Espriella a un enfrentamiento público centrado en propuestas.

El candidato insistió en que es momento de discutir temas de fondo y confrontar visiones de país: "Reto a la extrema derecha, a sus dos candidaturas, a la senadora Paloma Valencia y al abogado Abelardo de la Espriella a que debatamos sobre propuestas de fondo. Llegó el debate, ahora sí.

Paloma Valencia confirmó su disposición a debatir con Cepeda, aunque cuestionó la falta de avances en la organización del encuentro. La candidata señaló que, pese al reto, aún no se han definido condiciones ni interlocutores que permitan concretar el debate.

Además, planteó que este tipo de escenarios deben servir para evidenciar las diferencias ideológicas y advertir sobre lo que considera riesgos para la democracia.

Por su parte, Abelardo de la Espriella también ha manifestado su interés en participar en el debate, al igual que otros aspirantes como Sergio Fajardo, quien propuso ampliar la discusión a todos los sectores políticos.

Por ahora, el esperado encuentro entre Iván Cepeda, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella sigue sin fecha ni formato definido. Aunque hay disposición pública de varias campañas, las diferencias sobre la organización y la inclusión de otros candidatos mantienen el panorama incierto.

Polémica por exclusión de candidatos en el debate 2026

Uno de los más enfáticos ha sido Mauricio Lizcano, quien denunció que los debates no pueden convertirse en escenarios cerrados donde se prioricen ciertas candidaturas. Según afirmó, excluir voces debilita la democracia y limita el derecho de los ciudadanos a contrastar ideas.

Por otro lado, Sergio Fajardo criticó que la convocatoria inicial no incluyera a candidatos de centro y advirtió sobre los riesgos de una campaña basada exclusivamente en la confrontación. En la misma línea, Roy Barreras reiteró la importancia de abrir estos espacios para evitar la polarización.

La polémica también sumó a Claudia López, quien rechazó cualquier intento de limitar la participación en los debates. La candidata aseguró que una democracia sólida debe garantizar la inclusión de todas las voces y criticó duramente a quienes, según ella, buscan imponer condiciones.