UNP se pronuncia sobre crimen de Cristian Herrera: ausencia de escoltas obedeció a su solicitud

El mundo del periodismo volvió a estar de luto, esta vez por el asesinato de Cristian Herrera, reconocido comunicador de Norte de Santander, quien fue asesinado en este sábado enla ciudad de Cúcuta.

El hombre fue atacado por hombres armados que se movilizaban en motocicleta cuando llegaba a su vivienda y enfrente de su familia.