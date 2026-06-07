UNP se pronuncia sobre crimen de Cristian Herrera: ausencia de escoltas obedeció a su solicitud
El periodista fue asesinado ayer en la ciudad de Cúcuta.
El mundo del periodismo volvió a estar de luto, esta vez por el asesinato de Cristian Herrera, reconocido comunicador de Norte de Santander, quien fue asesinado en este sábado enla ciudad de Cúcuta.
El hombre fue atacado por hombres armados que se movilizaban en motocicleta cuando llegaba a su vivienda y enfrente de su familia.
Laura Saavedra Martínez
Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...