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07 jun 2026 Actualizado 14:07

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Política

UNP se pronuncia sobre crimen de Cristian Herrera: ausencia de escoltas obedeció a su solicitud

El periodista fue asesinado ayer en la ciudad de Cúcuta.

Cristian Herrera. / Foto: La Opinión.

Cristian Herrera. / Foto: La Opinión.

Cristian Herrera. / Foto: La Opinión.
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El mundo del periodismo volvió a estar de luto, esta vez por el asesinato de Cristian Herrera, reconocido comunicador de Norte de Santander, quien fue asesinado en este sábado enla ciudad de Cúcuta.

El hombre fue atacado por hombres armados que se movilizaban en motocicleta cuando llegaba a su vivienda y enfrente de su familia.

Laura Saavedra Martínez

Laura Saavedra Martínez

Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...

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