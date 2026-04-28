Anuncian inversión de $3.000 millones para organismos de socorro tras inundaciones en Córdoba

Montería

En medio de la reciente conmemoración de los 59 años de la Defensa Civil Colombiana, el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, anunció que tras la reciente emergencia por las inundaciones, los organismos de socorro recibirían inversiones por el orden de los $3.000 millones para fortalecer su capacidad de respuesta ante este tipo de eventualidades.

Se trata de la Defensa Civil, el Cuerpo de Bomberos, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y la Cruz Roja, los cuales fueron reconocidos por la labor desarrollada durante la calamidad.

“Estos organismos estuvieron en primera línea acompañando a las comunidades afectadas, salvando vidas, apoyando evacuaciones, realizando labores de búsqueda y rescate, entregando asistencia humanitaria y brindando soporte logístico en los momentos más críticos de la emergencia”, resaltó el mandatario departamental.

Según lo indicado por la administración departamental, durante la emergencia los organismos de socorro realizaron entregas de asistencia humanitaria, distribución de agua potable, lavado de calles para permitir el regreso de las familias a sus hogares. “Además, los equipos de respuesta adelantaron acciones de búsqueda, rescate y evacuación, con 9.507 personas evacuadas y apoyo a animales de compañía, producción y silvestres”, destacó.

Finalmente, el gobernador resaltó que “sin ustedes, sin la Fuerza Pública, sin los organismos de socorro, no hubiese sido posible atender una situación tan dura que afectó a miles de familias en Córdoba. Tienen la vida ganada”.

Los recursos que se destinarían fortalecerían especialmente las capacidades de la Defensa Civil en el departamento, donde las inundaciones del pasado mes de febrero cobraron la vida de 8 personas y dejaron damnificadas a más de 90.000 familias.