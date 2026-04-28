Dos personas muertas y seis más heridas deja accidente de tránsito en Buenavista, Córdoba
De acuerdo con las autoridades, el hecho involucra a un bus de Expreso Brasilia que cubría la ruta Montería – Medellín
Montería
Las autoridades de tránsito de Córdoba entregaron un informe preliminar que confirma la muerte de dos personas y seis más heridas en un accidente de tránsito registrado en la vía Planeta Rica (Córdoba) – Caucasia (Antioquia), a la altura del Kilómetro 33, en Buenavista, Córdoba. El hecho se presentó en la madrugada de este 28 de abril.
De acuerdo con lo establecido, el caso involucra a un bus de la empresa Expreso Brasilia que cubría la ruta Montería – Medellín y a un camión.
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“El bus impacta por la parte de atrás al vehículo tipo camión y, posteriormente, se va a un costado de la vía; se produce volcamiento total del bus de servicio público, dejando dentro del mismo dos personas de sexo femenino fallecidas y alrededor de 6 pasajeros lesionados”, informaron las autoridades de tránsito de Córdoba.
Las autoridades investigan si el caso se habría presentado por exceso de velocidad. Las víctimas aún no han sido identificadas.
Claudia Hernández
Periodista-Estudiante de Noveno Semestre de Derecho de la Universidad del Sinú. Ha trabajado en CNC...