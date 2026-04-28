Dos personas muertas y seis más heridas deja accidente de tránsito en Buenavista, Córdoba

Montería

Las autoridades de tránsito de Córdoba entregaron un informe preliminar que confirma la muerte de dos personas y seis más heridas en un accidente de tránsito registrado en la vía Planeta Rica (Córdoba) – Caucasia (Antioquia), a la altura del Kilómetro 33, en Buenavista, Córdoba. El hecho se presentó en la madrugada de este 28 de abril.

De acuerdo con lo establecido, el caso involucra a un bus de la empresa Expreso Brasilia que cubría la ruta Montería – Medellín y a un camión.

“El bus impacta por la parte de atrás al vehículo tipo camión y, posteriormente, se va a un costado de la vía; se produce volcamiento total del bus de servicio público, dejando dentro del mismo dos personas de sexo femenino fallecidas y alrededor de 6 pasajeros lesionados”, informaron las autoridades de tránsito de Córdoba.

Las autoridades investigan si el caso se habría presentado por exceso de velocidad. Las víctimas aún no han sido identificadas.