Inicia construcción del Parque Botánico Las Lagunas de Montería: la obra costaría $88.000 millones

Inicia construcción del Parque Botánico Las Lagunas de Montería: la inversión sería de $88.000 millones. Foto: prensa Alcaldía de Montería.

Montería

La administración municipal informó que este lunes, 27 de abril de 2026, inició oficialmente la construcción del Parque Botánico Las Lagunas en Montería, proyecto que se perfilaría como “nuevo pulmón de la ciudad y referente de sostenibilidad en Colombia”.

Según el alcalde de la capital cordobesa, Hugo Kerguelén, esta obra dejaría a la ciudad como pionera en transformar antiguas lagunas de oxidación (aguas residuales) en un ecosistema turístico que actuaría como amortiguador hídrico vital para prevenir inundaciones en la zona occidental de la capital cordobesa.

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“Hemos visionado para Montería un equilibrio entre la construcción de ciudad, pero colocando a la naturaleza en el centro. El Parque de las Lagunas se está haciendo en dos espejos sur de las lagunas de oxidación en la zona nororiental de Montería; es el centro geográfico exacto de la ciudad. Eso significa que nosotros vamos a tener un gran pulmón verde de tres hectáreas en la ciudad de Montería”, dijo el alcalde de Montería.

“Este será un parque que no va a tener tanto cemento, tanto duro, sino que en realidad lo que va a tener es agua, senderos, mariposario, jardín botánico, árboles por doquier, aves; va a tener zonas de reserva. Es algo impactante, para que las personas vayan, caminen y echen cuento”, agregó el alcalde Keguelén.

Inicia construcción del Parque Botánico Las Lagunas de Montería: la inversión sería de $88.000 millones. Foto: prensa Alcaldía de Montería. Ampliar Inicia construcción del Parque Botánico Las Lagunas de Montería: la inversión sería de $88.000 millones. Foto: prensa Alcaldía de Montería. Cerrar

El Parque Las Lagunas se construiría en un área de 120.000 metros cuadrados:

Según el alcalde de Montería, Hugo Kerguelén, el Parque Las Lagunas se construiría en un área de 120 mil metros cuadrados, que durante años fue un pasivo ambiental. “Decidimos transformar un problema histórico en una oportunidad para la vida, la sostenibilidad y el desarrollo”, afirmó el alcalde Hugo Kerguelèn.

“El lugar incluirá 13 tipos de edificaciones, un mariposario, un puente peatonal elevado y un mirador, concebidos para promover la educación ambiental, la recreación y la contemplación de la biodiversidad. Además, se desarrollarán acciones orientadas a la recuperación del suelo, la consolidación de áreas verdes, la protección de la fauna y la integración ecológica del parque con su entorno urbano. Entre las obras a ejecutar se destacan la construcción de senderos peatonales, plazoletas, zonas de encuentro, instalación de redes eléctricas e iluminación, así como procesos de paisajismo, arborización y estabilización de terrenos”, resaltó.

“Este proyecto no solamente son estas tres hectáreas, sino que estamos resguardando más de 35 hectáreas dentro del plan para que otros alcaldes luego vengan a seguir construyendo sobre lo construido. Así tal cual como fue la Ronda del Sinú, el Parque de las Lagunas también va a ser un proyecto de política pública que se va a ir desarrollando en el tiempo con la voluntad de alcaldes hacia futuro”, sostuvo el mandatario municipal.

Ante futuras emergencias, el alcalde Kerguelén explicó que “si viene una inundación, como llegó el primero de febrero, la obra evitaría que esas aguas se mezclen con las del río y, finalmente, inunden a los barrios de Montería con aguas de río combinadas con aguas residuales”.