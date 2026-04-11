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11 abr 2026 Actualizado 15:43

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Cartagena

Defensa Civil atendió caso de abejas africanizadas en San Juan Nepomuceno, Bolívar

Los insectos se escondía en un equipo de sonido

Defensa Civil Bolívar

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Andrés Vizcaíno Villa

Cartagena

Cinco voluntarios de la Defensa Civil capacitados y dotados con trajes especiales, atendieron un caso de abejas africanizadas que tuvo lugar en el barrio Centro, del municipio de San Juan Nepomuceno- Bolívar.

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La emergencia fue manejada oportunamente y no causó lesiones mayores en la comunidad. Señala el reporte oficial entregado por el Mayor Mauricio Rodríguez, director de la institución en el departamento, que vecinos del sector se percataron de los insectos luego de que varios perros resultaran atacados por las picaduras de estos animales, que se escondía, curiosamente, en el interior de un bafle.

Tras ser identificado este enjambre, el equipo de sonido se condujo hacia una zona enmontada, y aplicando técnica para su correcto manejo, los hombres y mujeres de la entidad naranja pudieron evitar una afectación a la ciudadanía.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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