Advierten sobre 40 puntos de “alta criticidad” por erosión en la zona costera y ríos de Córdoba

Montería

El director de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge (CAR – CVS), Orlando Medina, advirtió sobre la “alta criticidad” que enfrenta el departamento de Córdoba por cuenta de la erosión en la zona costera y los ríos Sinú, San Jorge y Canalete. El funcionario señaló que la intervención en estos puntos excedería la capacidad de respuesta del orden territorial.

“En materia de erosión marino-costera, tenemos 14 puntos de alta criticidad en los 124 kilómetros de línea de costa. Allí tenemos un aproximado entre $300.000 a $400.000 millones que se necesitarían para atender estos 14 puntos críticos”, señaló.

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Frente a los ríos detalló que “en el río Sinú tenemos 20 puntos también de alta criticidad, y en el río San Jorge tenemos 6 puntos de alta criticidad. Esto también conllevaría aproximadamente a medio billón de pesos que se necesitan para poder atender esos puntos críticos. Indiscutiblemente, estas cifras nos elevan a tocar las puertas del orden departamental, pero también nacional; tener que aunar esfuerzos financieros para poder hacerle frente a la erosión, no solo marino-costera, sino también la erosión de nuestro río Sinú, San Jorge y Canalete”.

Uno de los puntos amenazados por la erosión costera es el que conecta a Córdoba con Antioquia, a la altura del corregimiento Puerto Rey, en el municipio de Los Córdoba, donde el mar estaría a punto de llevarse la vía que se encuentra concesionada por Ruta al Mar.