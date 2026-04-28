Advierten sobre 40 puntos de “alta criticidad” por erosión en la zona costera y ríos de Córdoba
Según las autoridades ambientales, la intervención en estos puntos alcanzaría una inversión cercana al medio billón de pesos
Montería
El director de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge (CAR – CVS), Orlando Medina, advirtió sobre la “alta criticidad” que enfrenta el departamento de Córdoba por cuenta de la erosión en la zona costera y los ríos Sinú, San Jorge y Canalete. El funcionario señaló que la intervención en estos puntos excedería la capacidad de respuesta del orden territorial.
“En materia de erosión marino-costera, tenemos 14 puntos de alta criticidad en los 124 kilómetros de línea de costa. Allí tenemos un aproximado entre $300.000 a $400.000 millones que se necesitarían para atender estos 14 puntos críticos”, señaló.
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Frente a los ríos detalló que “en el río Sinú tenemos 20 puntos también de alta criticidad, y en el río San Jorge tenemos 6 puntos de alta criticidad. Esto también conllevaría aproximadamente a medio billón de pesos que se necesitan para poder atender esos puntos críticos. Indiscutiblemente, estas cifras nos elevan a tocar las puertas del orden departamental, pero también nacional; tener que aunar esfuerzos financieros para poder hacerle frente a la erosión, no solo marino-costera, sino también la erosión de nuestro río Sinú, San Jorge y Canalete”.
Uno de los puntos amenazados por la erosión costera es el que conecta a Córdoba con Antioquia, a la altura del corregimiento Puerto Rey, en el municipio de Los Córdoba, donde el mar estaría a punto de llevarse la vía que se encuentra concesionada por Ruta al Mar.
Claudia Hernández
Periodista-Estudiante de Noveno Semestre de Derecho de la Universidad del Sinú. Ha trabajado en CNC...