Kevin Viveros, intratable en Paranaense: hizo doblete y lidera tabla de máximos goleadores en Brasil

Kevin Viveros vive el mejor momento de su carrera. El delantero colombiano fue la figura en el triunfo de Athletico Paranaense ante Vitoria por 3-1 en el Brasileirao, campeonato en el que el equipo marcha en el quinto puesto con 22 unidades, a 10 del líder Flamengo.

Durante 2025 aportó con goles para que Paranense lograra el ascenso a primera división y ahora es protagonista en la buena campaña. El delantero de Buenaventura marcó doblete, primero anotando al minuto 34 de penal y luego poniendo el 2-1 parcial al 90+2′ aprovechando un rebote en el área.

Vviveros, el máximo goleador en Brasil

Con el doblete ante Vitoria, el delantero ex Atlético Nacional se puso en el primer puesto de la tabla de máximos goleadores de la Liga brasileña con 8 anotaciones en 13 partidos (7 en los últimos 8 juegos), de las cuales 2 han sido desde el punto penal. En el segundo, tercer y cuarto puesto están Danilo (Botafogo), Pedro (Flamengo), y Carlos Vinicius (Gremio) con 7 tantos.

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En la lista también aparece Stiven Mendoza, colombiano compañero de Viveros en Paranaense, quien cuenta con 4 anotaciones.

“Muy contento, es algo que siempre tengo presente: si marco un gol, tengo que marcar otro. Hoy llegó la victoria que tanto necesitábamos para subir en la tabla y alcanzar nuestro objetivo. Feliz por los dos goles y por poder ascender en la clasificación de máximos goleadores”, dijo Viveros al término del encuentro.

Viveros marcó este doblete en su día de cumpleaños número 26, pero reveló que iba a tener una celebración tranquila, pues su hijo tuvo percances de salud. "La celebración de cumpleaños va a ser muy tranquila, porque nadie sabe que hoy le pasó algo a mi hijo. Tuvo convulsiones. No pude estar con él en la clínica porque estaba aquí en el partido. Solo estaba mi esposa. Así que esta victoria es para mi hijo, que no se encuentra muy bien. Voy a celebrarlo con él, porque se lo merece y es un guerrero", añadió.

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Paranaense rechazó ofertas millonarias por Viveros

En pleno buen momento futbolístico, Paranaense ha rechazado propuestas por el delantero colombiano. El propio presidente del club Mario Celso Petraglia, manifestó que “los equipos que tienen dinero para invertir, todos ya se han puesto en contacto con él”.

Por su parte, GE Globo indicó que esos equipos han sido Flamengo y Corinthians y que las ofertas ascienden a los 18 millones de dólares, pero el equipo no quiere dejarlo ir, incluso se plantean una renovación, pues su contrato vence en juino de 2028. Vale la pena mencionar que Paranaense adquirió sus servicios por una cifra aproximada a los 5 millones de dólares por el 70% de su pase.