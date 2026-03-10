Jhon Durán le responde al Pibe Valderrama: “No peleé con ningún jugador, ni el cuerpo técnico”

Jhon Jader Durán durante un partido de la Selección Colombia en las Eliminatorias al Mundial 2026. (Photo by Gabriel Aponte/Getty Images) / Gabriel Aponte

Nueve meses después del empate 0-0 entre la Selección Colombia y Perú, en juego por las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial del 2026, el delantero Jhon Jader Durán se refirió a las versiones de una supuesta pelea el camerino con sus compañeros y otros miembros del cuerpo técnico del equipo.

Tras la igualdad sin goles, surgió dicha versión de prensa, la cual pareció tomar valor ante la desconvocatoria del atacante. Este aseguró que se debió a una molestia en la espalda; no obstante, a la fecha, no volvió a ser tenido en cuenta por Néstor Lorenzo.

El tema volvió al foco del debate hace algunos días, cuando Carlos ‘El Pibe’ Valderrama, en una entrevista con ESPN, afirmó que Jhon Jader Durán se había “sacado solo de la Selección”, afirmando que se debió a su pelea con el grupo.

En su cuenta de Instagram, el delantero del Zenit ruso publicó un extenso mensaje, desmintiendo esta acusación y señalando a varios grupos, entre ellos periodistas y jugadores “retirados”.

Mensaje de Jhon Jader Durán

“Hola buena tarde, ya está bueno de muchas cosas, nunca he sido y mucho menos seré una persona que sale a decir estas cosas, solo x hablar o aparentar.

Pero ya está bueno con las malas energías, malas palabras y muchos chismes que solo denigran y dañan la imagen de una persona.

La VERDAD Yo no pelee con ningún jugador, ni mucho menos con un integrante del cuerpo técnico de la selección Colombia. Eso es FALSO !!!

Y el día que suceda, yo mismo saldré y lo diré públicamente, por qué soy una persona que siempre dice la verdad, así a muchos de ustedes no les guste y no lo crean.

A ustedes es tan fácil engañarlos con una falsa humildad, que por eso siempre prefiero decir las cosas como son y no maquillar y falsear nada para quedar bien con nadie.

Y por último quiero decir que Uno como periodista o mucho menos como jugador “Retirado” no se puede poner a hablar sin saber qué pasa en la realidad, sin siquiera verificar, porque pierde credibilidad y daña su propia imagen, vale?

El que tenga pruebas de que yo haya tenido un inconveniente con cualquier jugador o integrante del cuerpo técnico que las exponga a ver quién queda como mentiroso y difamador.

Es muy comprometedor hablar por hablar, si tienes un micrófono y una cámara; su misión es informar y transmitir la verdad; NO para desinformar y mucho menos mentir, en perjuicio de la dignidad e imagen de una persona a quien ni siquiera conoce".