El Pibe sobre Jhon Jader: “Durán se sacó solo porque peleó con el grupo”

Carlos Alberto Valderrama Palacio siempre será una voz autorizada cuando se habla de la Selección Colombia. El Pibe lo hizo una vez más y opinó sobre todo. De Jhon Jader Durán, del Mundial, de James Rodríguez.

Lo hizo en SportsCenter de ESPN en donde el delantero del Zenit fue el protagonista de la charla, de acuerdo con la leyenda del equipo nacional, el jugador no está para ser convocado por Néstor Lorenzo.

“Durán creo que es para el próximo, para este no le va a alcanzar. Él se sacó solo, se sacó solo (...) Porque peleó con el grupo y usted sabe que peleó con el grupo. El que pelea con el grupo se saca solo”.

Sin embargo, el Pibe reconoce que el atacante tiene condiciones y que todavía es joven, pero cree que debe cambiar su forma de ser, “condiciones tiene, por eso está en la Selección, por eso ha jugado donde ha jugado y por eso lo llamaron a Selección. Las condiciones no se le niegan y mete goles, pero no puede pelear con el grupo”.

El Mundial 2026 y James Rodríguez

De acuerdo con Valderrama, hay motivos para ilusionarse con el Mundial y con algo más que puede venir de la mano, o de los pies, de Lucho Díaz, que hace poco fue escogido como el mejor extremo izquierdo del mundo.

“Estamos contentos, optimistas. Quiero que venga el Mundial ya porque él está en forma. Y ojo, ojo que cuidado nos ganamos el Balón de Oro”.

Así mismo, habló de James Rodríguez, el ‘10′ de la Selección que aún no se estrena con su equipo, el Minnesota de la MLS. Primero, fue convocado por su entrenador Cameron Knowles, pero este decidió que no estaba bien físicamente y ahora, sufre una contusión.

“La preocupación que tengo es que está lesionado. Cuando él esta bien, no hay problema. Se pone la camiseta de la Selección y cambia todo. Mi preocupación es que está lesionado”.

Y añadió, “llega a los equipos, no juega, se lesiona, pero llega a la Selección y nos da alegría. El problema ahora es que está lesionado. James llega a la Selección y se arregla todo, lo ha demostrado”.