Luis Enrique elogia al Bayern de Luis Díaz, pero no guarda modestia: “No hay equipo mejor que PSG”

PSG y Bayern Múnich protagonizan una semifinal entre dos pesos pesados que buscan el título de la Champions League. En el caso del cuadro francés, revalidar el trofeo, mientras que los alemanes quiere volver a ganarlo luego del último en 2020.

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Estos dos equipos ya se enfrentaron en la fase de liga. En ese entonces, también en París, se impuso el conjunto bávaro por 1-2, con un doblete del colombiano Luis Díaz, quien además se fue expulsado antes de terminar el primer tiempo por una fuerte falta desde atrás sobre Achraf Hakimi, que luego terminó en una grave lesión.

Partido de fase de liga entre PSG y Bayern Múnich / Getty Images / Stuart Franklin Ampliar Partido de fase de liga entre PSG y Bayern Múnich / Getty Images / Stuart Franklin Cerrar

Luis Enrique ve superior a su PSG

El entrenador del París Saint-Germain, Luis Enrique, aseguró que en la eliminatoria de semifinales de la Liga de Campeones contra el Bayern de Múnich “no hay favoritos”, reconoció que los germanos “han sido más regulares” pero como ya dijo hace unos meses repitió que no ve ningún equipo superior al suyo.

“Creo que somos los dos mejores equipos de Europa”, aseguró el técnico español en la rueda de prensa previa al choque de ida de este martes, en la que reconoció también el trabajo del Arsenal en la primera parte de la temporada.

“En términos de regularidad, el Bayern está un poco por encima, solo han perdido dos partidos, pero en términos de equipo estamos por arriba. Ningún equipo es mejor que nosotros. Lo dije cuando estábamos en la repesca y ahora lo repito”, señaló.

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Luis Enrique aseguró que frente al Bayern se medirán dos formaciones muy ofensivas, por lo que “la clave” estará en saber defender de la mejor manera sin olvidar el ataque.

En ese sentido, pese a la peligrosidad de los extremos del equipo alemán, aseguró que sus laterales, Hakimi y Nuno Mendes, “tendrán que atacar más que defender si se quiere ganar el partido”.

El técnico aseguró que cuentan con la ventaja de que han disputado las tres últimas semifinales de la Liga de Campeones: “Afortunadamente nos estamos acostumbrando a este tipo de partidos. Pero les digo a mis jugadores que los disfruten, porque no siempre se llega tan arriba”.

El técnico afirmó que llega con todo su plantel en forma -“es la magia de la Liga de Campeones, da a los jugadores una energía especial”, dijo- y con un plus de motivación: “A estas alturas no hace falta entrenador, todo el mundo está listo y sabe lo que tiene que hacer. Como mucho, el entrenador tiene que atenuar la euforia”.

Luis Enrique alabó las virtudes del Bayern y de su entrenador, Vincent Kompany, aseguró que es “uno de los equipos que más gusta ver” por su vocación ofensiva y dijo que la eliminatoria se dirimirá “por pequeños detalles”.

Fecha, hora y cómo seguir PSG vs. Bayern

El partido tendrá lugar este martes 28 de abril desde las 2:00 p.m. (hora de Colombia). El juego de vuelta será el miércoles 6 de mayo en el Allianz Arena de Alemania.

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