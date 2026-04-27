Sin interrupciones en el servicio, EPM está modernizando la planta de agua potable de Manantiales

Medellín

Empresas Públicas de Medellín logró un nuevo hito en su proceso de modernización de la prestación del servicio de acueducto, avanzando en los trabajos de la planta de Manantiales sin requerir la interrupción del servicio.

Para EPM, este logro fue posible por la flexibilidad del sistema de acueducto, que permitió compensar la reducción de la producción de agua en esta planta mediante el incremento de la potabilización en las plantas La Ayurá y Villa Hermosa.

Impacto al 27 por ciento del sistema

La entidad explicó que las labores de modernización se adelantaron durante unas 37 horas sin interrumpir el suministro a 408 mil instalaciones, cerca de un millón 60 mil personas, lo que equivale al 27 por ciento del total del sistema en esta zona metropolitana.

En total, se intervinieron seis compuertas de la planta Manantiales que corresponden a las actividades de modernización.

Las comunidades no percibieron los trabajos.

El gerente general de EPM, John Maya Salazar, explicó que “Gracias a las inversiones por 312.534 millones de pesos y a las obras que hemos hecho en los últimos años en la planta Manantiales, una de las más emblemáticas del sistema de acueducto, pudimos avanzar en estos trabajos sin interrumpir el servicio. La flexibilidad operativa, que nos permite llevar agua potable del territorio de una planta al de otra, fue clave: en esta ocasión lo adelantamos entre la planta Manantiales y las plantas La Ayurá y Villa Hermosa, por lo que la comunidad no percibió el impacto de las actividades”.

Flexibilidad operativa

La posibilidad de integración del sistema de prestación de servicio de acueducto permitió evitar la interrupción en diferentes sectores del Distrito de Medellín y el norte del Valle de Aburrá en municipios como Bello, Copacabana y Girardota.

Una red compartida

Santiago Wilches Yepes, gerente de Acueducto y Alcantarillado de EPM, explicó que “con la flexibilidad operativa del sistema de acueducto se fortalece su interconexión. Esto permite balancear la producción de agua potable desde Manantiales y La Ayurá, a través de una red compartida que garantiza la continuidad en todo el territorio del área de prestación de estas plantas”.

El acueducto de Medellín

Según explicó EPM, el sistema de acueducto de la zona metropolitana del Valle de Aburrá tiene 4.521 kilómetros de redes, 146 tanques de almacenamiento de agua potable, 109 circuitos, 13 plantas de potabilización y tres embalses mayores de abastecimiento, como lo son Riogrande II, La Fe y Piedras Blancas.

La capacidad actual de almacenamiento de los embalses es de 148,9 millones de metros cúbicos de agua, así como 33 fuentes superficiales como ríos y quebradas.

Cabe recordar que actualmente EPM presta el servicio de acueducto en el Distrito de Medellín y los municipios de Barbosa, Girardota, Copacabana, Bello, Envigado, Itagüí, Sabaneta, La Estrella y Caldas en el Valle de Aburrá.

La prestación del servicio también está presente en el municipio de Rionegro, del Oriente antioqueño.

EPM insistió en que estos trabajos buscan garantizar a futuro la adecuada prestación del servicio, para que el agua potable llegue de la mejor manera y calidad a sus usuarios.