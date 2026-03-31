“No tenemos realmente a qué va a encaminar la investigación”: EPM por proceso contra Hidroituango

Este martes, 31 de marzo, habló en los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, el gerente general de EPM, Jhon Maya Salazar, para referirse a la apertura de un proceso sancionatorio contra Hidroituango que anunció, en este mismo medio en primicia, la ministra de Ambiente, Irene Vélez.

Dentro de su pronunciamiento, Maya Salazar le respondió a la ministra algunos de los motivos que aquí ella explicó como razones para investigar a este proyecto hidroeléctrico colombiano.

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En su primera intervención, el gerente general de EPM aseguró que aunque ya fueron notificados del proceso no tienen “realmente a qué va a encaminar la investigación”.

Sus respuestas a la ministra Irene Vélez

Maya respondió algunos de los motivos que dio la ministra Vélez en estos micrófonos sobre el porqué se le abrió ese proceso al proyecto.

El primero fue el frente frío. “La primera me va a remitir prácticamente hace un año, miércoles santo o jueves santo del año pasado, que también ocurrió una creciente en el río Cauca, una creciente más o menos de unos 5.000 metros cúbicos por segundo. Cuando llega esa creciente al embalse, este asume esa creciente, hace una especie de amortiguador y lo que debería pasar después del vertedero aguas abajo, en vez de seguir esos 5.000 metros cúbicos por segundo que generaría una situación muy compleja en estas poblaciones aguas abajo, en el envase se regula y por el vertedero y por la generación, o sea, por la descarga salieron alrededor de unos 2.600 o 3.000 metros cúbicos por segundo. Es decir, que Hidroituango asume esa sobrecarga y evita que se presenten inundaciones aguas abajo”.

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“Lo mismo pasó hace unos 2 meses, que también venía una creciente, más o menos de unos 2.300 metros cúbicos por segundo, le asume el embalse y aguas abajo salieron unos 1.300 metros cúbicos por segundo. Lo que quiero decir con esto es que el embalse lo que está haciendo en esta situación de ola invernal es amortiguar todos esos crecientes y evitar que, como pasaba anteriormente antes de que existiera el proyecto, aguas abajo, se presentaran inundaciones. Este año no se ha presentado ninguna inundación. Si a eso era lo que se refería la ministra, al contrario, el embalse hace de amortización y evita inundaciones”, enfatizó.

Finalmente, la segunda respuesta fue en el marco de lo explicado por la ministra en relación con la cota.

“La cota a la cual podemos subir en el embalse cuando el proyecto estaba en su condición original, desde la concepción original, es la cota 420. Nosotros en este momento estamos operando entre la 408 y la 409. ¿Por qué esta diferencia está allí de 12 metros que tenemos en este momento? Porque hay una regla de operación de que el caudal que entra a una de las estaciones nuestras, que es la última del monitoreo que tenemos, que se llama el Sucre, es que el agua que entra es el agua que debe salir por el vertedero y la descarga. O sea, la suma de las dos”, dijo.

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Y explicó: “¿Qué pasó en este caso, por ejemplo, de la presión entre los 5.000 metros cúbicos por segundo? Si tuviéramos esa misma regla, lo que se hace es que deberíamos dejar pasar los 5.000 metros cúbicos por segundo, pero eso en general fue un problema grandísimo. ¿Qué hicimos nosotros? En ese momento subió al embalse un metro, de la 408 a la 409.2 metros cúbicos. La afectación que generaría la fauna de la flora en ese momento de subir el embalse un metro sería lo que estuviera en esa franja de un metro. O sea que en términos reales eso no tiene ningún sentido y eso es por lo que nos están investigando“.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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