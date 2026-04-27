Un incendio estructural afecta varias viviendas en el sector de Carpinelo de Medellín
El cuerpo de bomberos de Medellín atiende la emergencia del incendio que se observa desde varias zonas de la capital antioqueña.
Medellín
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, mediante su cuenta de X, informó que cuatro tripulaciones de bomberos atienden la emergencia. Reportes locales indican que, al parecer, se inició en una chatarrería.
Varias casas están afectadas por las llamas.
En desarrollo...
Norbey Valle David
Periodista antioqueño con experiencia en diferentes medios de comunicación de televisión y radio, desde...