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27 abr 2026 Actualizado 03:36

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Medellín

Un incendio estructural afecta varias viviendas en el sector de Carpinelo de Medellín

El cuerpo de bomberos de Medellín atiende la emergencia del incendio que se observa desde varias zonas de la capital antioqueña.

Incendio en el nororiente de Medellín- foto cortesía

Incendio en el nororiente de Medellín- foto cortesía

Incendio en el nororiente de Medellín- foto cortesía

Medellín

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, mediante su cuenta de X, informó que cuatro tripulaciones de bomberos atienden la emergencia. Reportes locales indican que, al parecer, se inició en una chatarrería.

Varias casas están afectadas por las llamas.

En desarrollo...

Norbey Valle David

Norbey Valle David

Periodista antioqueño con experiencia en diferentes medios de comunicación de televisión y radio, desde...

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