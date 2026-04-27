Un incendio estructural afecta varias viviendas en el sector de Carpinelo de Medellín

Incendio en el nororiente de Medellín- foto cortesía

Medellín

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, mediante su cuenta de X, informó que cuatro tripulaciones de bomberos atienden la emergencia. Reportes locales indican que, al parecer, se inició en una chatarrería.

Varias casas están afectadas por las llamas.

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