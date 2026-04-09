EPM anuncia mejoras estructurales en el sistema eléctrico del Bajo Cauca

Medellín

Para robustecer la infraestructura y garantizar la demanda energética futura en el Bajo Cauca antioqueño, EPM ejecutará labores de mantenimiento y expansión de diversos componentes indispensables para la prestación del servicio de energía. Debido a la magnitud técnica de estos trabajos, se deberá interrumpir el servicio desde las 8:00 a.m. hasta las 5:30 p.m. del miércoles 22 de abril.

Esta jornada afectará a más de 88 mil instalaciones de la subregión. La entidad asegura que estos trabajos son indispensables para mejorar los estándares de continuidad y calidad del servicio eléctrico, impactado positivamente la vida de los habitantes de esta subregión de Antioquia, que proyecta un gran crecimiento para los próximos años.

La interrupción del servicio de energía eléctrica se llevará a cabo en los municipios de: Caucasia, Cáceres, Nechí, Tarazá, Zaragoza, El Bagre y municipios aledaños, que no corresponden al departamento de Antioquia, como Ayapel y La Apartada en Córdoba, y San Jacinto del Cauca en Bolívar.

Varios de estos municipios tendrán interrupción del servicio de energía en el 100% del casco urbano y rural, por lo cual las recomendaciones de EPM a los usuarios son a desconectar electrodomésticos, cargar sus dispositivos móviles, mantener cerrados refrigeradores y congeladores. Para las personas oxígeno-dependientes o que requieren refrigeración permanente de insulina, se recomienda de manera preventiva, evaluar alternativas temporales que garanticen su bienestar durante la interrupción.