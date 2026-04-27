¿Por qué China vetó la compra de la IA Manus?

El Gobierno chino anunció el día de hoy (lunes 27 de abril del 2026) que impuso un veto al trato realizado anteriormente por la empresa tecnológica estadunidense, también propietaria de Facebook, ‘Meta’, donde esta última había adquirido la plataforma china de inteligencia artificial (IA) ‘Magus’ por 2.000 millones de dólares.

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Esto se dio a conocer gracias a un breve comunicado publicado en la página oficial de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (CNDR, que es el principal órgano de planificación económica del país asiático), en el cual señaló que ha “prohibido la inversión extranjera” para la IA ya mencionada; en ese mismo informe aclara que “ha reclamado a las partes involucradas” que den por finalizada dicha operación.

El acuerdo había sido anunciado a finales de diciembre del 2025, marcando un caso poco habitual en que una firma de origen estadounidense realizaba la compra de una tecnología china, esto a pesar de la guerra comercial que libran actualmente ambas potencias desde el 2018.

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Plataformas de Meta prohibidas en China

Tras el anuncio realizado por el Gobierno chino, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China, que recordemos es la entidad encargada de investigar la seguridad de las inversiones extranjeras, tras el comunicado se limitó a indicar que se tomó “con arreglo a las leyes y normativas” del país asiático, sin dar más explicaciones.

A principios de enero del 2026, en la capital de China, Pekín, se había anunciado que llevaría a cabo un proceso de evaluación e investigación en el marco legal con el fin de controlar las ventas al extranjero de tecnología y así proteger la inversión que se realiza en otros países.

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Pero esto no es un incidente aislado, ya que previamente la plataforma ‘Manus’ había tenido investigaciones cuando se realizó la mudanza de la empresa a Singapur y la posterior venta de la plataforma a ‘Meta’, la misma que también es dueña de Facebook, Instagram y WhatsApp, todos ellos penalizados en todo el territorio chino.

Las actuales indagaciones llevaron a un proceso similar al que se usó para frustrar la venta forzada de TikTok durante el primer gobierno de Donald Trump.

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Algunos expertos coinciden en que la salida de Manus de China se produjo a raíz de las restricciones impuestas por el país norteamericano a las inversiones de carácter tecnológico. del país asiático sanciones provenientes desde el inicio de la guerra comercial entre estas dos potencias.

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