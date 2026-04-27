‘Michael’ se convierte en el mejor estreno de una película biográfica musical de la historia

La película biográfica del “Rey del pop”, ‘Michael’, recaudó 97 millones de dólares en Estados Unidos y 217 millones a nivel mundial en su primer fin de semana de estreno.

Así, ‘Michael’ se convirtió en el mejor estreno de la historia de una película biográfica, superando el récord de ‘Straight Outta Compton’ de 2015 que recaudó 60 millones de dólares.

Superando también a ‘Bohemian Rhapsody’ de 2018, que recaudó 51 millones de dólares en su estreno.

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‘Michael’ también logró el segundo mejor debut del año, solo superado por ‘Super Mario Galaxy: La película’, con 131 millones de dólares.

‘Michael’ es dirigida por el director y productor estadounidense, Antoine Fuqua, quien narra los inicios del cantante en los Jackson 5 hasta convertirse en uno de los artistas más importantes del planeta.

Jaafar Jackson, sobrino del cantante, interpreta a Michael Jackson en su debut como actor, con Colman Domingo y Nia Long como sus padres, Joe y Katherine.

Los críticos de cine se han quejado de que ‘Michael’ ofrece una visión edulcorada de la vida de Jackson al no incluir las acusaciones de abuso sexual infantil que se presentaron contra el cantante más adelante en su carrera.

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Inicialmente, el guion dramatizaba una demanda por abuso sexual infantil contra Jackson en 1993.

Sin embargo, esas escenas tuvieron que eliminarse después de que los productores descubrieran una cláusula en el acuerdo con el joven denunciante que prohibía su representación o mención en cine o televisión.

Tras una importante revisión del tercer acto, la película termina durante la gira ‘Bad’ de 1988.