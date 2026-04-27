“Escuché varios disparos”: relato del corresponsal de Caracol Radio tras incidente en cena con Trump

Juan Esteban Silva, corresponsal de Caracol Radio en Washington, contó cómo se vivió el ataque armado ocurrido durante una cena de corresponsales a la que asistía el pasado 25 de abril el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto con altos cargos del Gobierno estadounidense.

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Cabe recordar que, en una rueda de prensa tras el episodio, el líder republicano explicó que el agresor era un “loco” y un “lobo solitario” que no llegó a traspasar el perímetro de seguridad en el que cenaba acompañado del vicepresidente, JD Vance, o la primera dama, Melania Trump, entre centenares de periodistas y políticos.

“Yo estaba dentro del Washington Hilton anoche, en la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca, cuando la noche cambió por completo en cuestión de segundos. Era un evento de alto perfil. En el salón principal estaban el presidente Donald Trump, la primera dama Melania Trump, el vicepresidente JD Vance, miembros del gabinete, periodistas y figuras del poder político en Washington. Muy cerca del presidente también estaba la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien está embarazada”. De esta forma, Juan Esteban Silva, corresponsal de Caracol Radio ante la Casa Blanca, relató los momentos vividos este 25 de abril de 2026 en plena cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca.

El periodista relató que de repente, alrededor de las 8:35 de la noche, se escucharon dos a tres disparos.

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“Al principio hubo confusión. Nadie sabía si era una falla, un sonido técnico o algo mucho más grave. Pero en segundos quedó claro: era real. Los agentes del Servicio Secreto entraron con rapidez, rodearon al presidente y comenzaron la evacuación. Muchos asistentes se tiraron al piso, otros buscaron refugio bajo las mesas. “El ambiente pasó de la gala al miedo absoluto”, dijo.

Según las autoridades, el atacante fue identificado como Cole Tomas Allen, de 31 años, originario de California. De acuerdo con la investigación preliminar, estaba hospedado en el mismo hotel, lo que le permitió acceder al edificio y acercarse al perímetro de seguridad. Iba armado con una escopeta, una pistola y varios cuchillos.

Lo que han dicho las autoridades es que Allen cargó contra un punto de control del Servicio Secreto cerca del acceso principal y abrió fuego. Hubo un intercambio con los agentes. Un oficial fue impactado en el chaleco antibalas y sobrevivió. El sospechoso fue reducido y detenido en el lugar.

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Por otra parte, en conferencia oficial, la fiscal federal de Washington, Jeanine Pirro, confirmó que el detenido comparecerá este lunes ante la corte para su audiencia inicial.

Y estar ahí, en ese salón, viendo cómo en segundos se activaba un protocolo presidencial de emergencia, deja claro que la seguridad en Washington nunca da nada por sentado.

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