¿Hay minería ilegal en inmediaciones del Batallón Infantería Rifles en Cáceres? MinDefensa responde

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, habló en los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio con Julio Sánchez Cristo, sobre la supuesta ocupación ilegal del Batallón de Infantería Rifles en el Bajo Cauca para minería ilegal.

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“La minería ilegal es una cruda realidad que tenemos aquí en Colombia y que nos preocupa enormemente cómo está aumentando”, dijo.

Sin embargo, fue enfático en mencionar que es un tema que no se soluciona únicamente con armas. “Es un tema que trasciende a temas sociales”.

El MinDefensa contó que aledaño al Batallón Rifles, en Cáceres, Caucasia, Antioquia, hay un predio de unas 2.000 hectáreas que perteneció a Macaco, que está bajo la administración de la SAE, Sociedad de Activos del Estado.

Según mencionó el jefe de la cartera, ese terreno, alrededor de unas 2.000 a 2.500 personas lo han venido invadiendo y desde el 2022 se pusieron las quejas, se pusieron las denuncias por parte del Ejército Nacional, se han hecho 20 operativos, se han destruido maquinaria en ese sector.

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“Si hablamos de lo que hemos realizado en este año, que supera enormemente el año anterior, más de 2.500 minas, especialmente en el Bajo Cauca se han intervenido, más de 1.000 máquinas, y eso ha generado un rechazo bastante fuerte de las personas que subsisten de ello, de la minería criminal, que es un delito ambiental. Y a raíz de ello hemos tenido muchos paros”, reveló.

De este modo señaló que este lunes 27 de abril, se desplegó una comisión para “confirmar de primera mano y cero tolerancia si encontramos algo de connivencia o algo de falta de acción de parte de los militares que están en la zona y que son responsables de atacar este crimen”.

“Es necesario negociar, nosotros no tenemos ninguna opción, o no toleramos más bien, que la minería criminal se produzca en cualquier región del país. Y aquí es un trabajo del Ministerio de Minas, del Ministerio del Medio Ambiente, del Ministerio de Justicia, incluso del Ministerio de Transporte, para solucionar este problema que cada vez está creciendo y los militares y los policías son los que tienen que ir a enfrentar un problema que no se avanzó en la legalización de los mineros”, dijo.

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Y agregó: “Desde nuestra perspectiva, cualquier maquinaria que esté afectando la minería legal, el medio ambiente, debe ser atacada con total contundencia”.