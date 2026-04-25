Aumentó a 13 la cifra de muertos tras atentado terrorista en la vía Panamericana, Cauca
La cifra de personas muertas tras el atentado terrorista ocurrido este sábado 25 de abril en Cajibío, Cauca, ha ascendido a 13.
Además, se ha confirmado que al menos 20 personas más resultaron heridas, quienes están siendo atendidas en centros médicos del departamento.
Adicionalmente, se han conocido las primeras imágenes del atentado terrorista en el sector del Túnel de Cajibío, sobre la vía Panamericana, en Cauca.
Noticia en desarrollo...