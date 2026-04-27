“Son en respuesta a lo que hacemos”: MinDefensa sobre atentados que dirige alias ‘Marlon’ en Cauca

Iván Jacobo Idrobo Arredondo, alias ‘Marlon Arenas’, ha sido uno de los cabecillas de las disidencias Farc de ‘Iván Mordisco’ señalado de varios de los atentados que se hacen en contra de la población civil y la fuerza pública en el Cauca.

En esa línea, y en el marco de alentado que se registró el 25 de abril en la vía Panamericana, en jurisdicción del departamento de Cauca, que ya deja 20 muertos, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, señaló en los micrófonos de 6AM W, de Caracol Radio con Julio Sánchez Cristo, señaló que este tipo de acciones criminales comandadas por ‘Marlon’ son un tipo de retaliación por las acciones que las Fuerzas Militares adelantan en su contra.

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“Muy seguramente las acciones que están haciendo, que nos preguntaba hoy por qué están atacando así es, de alguna manera, esa respuesta frente a lo que estamos desarrollando, llegando a la madriguera terrorista en esa región , y lo que hacen es atacar a la población civil”, reveló el jefe de la cartera de Defensa colombiana.

Sobre alias ‘Marlon’

El ministro Sánchez aseguró que “este criminal tiene una trayectoria muy peligrosa, más de casi 20 años delinquiendo, en algún momento estuvo preso. Se alineó más a las disidencias de alias ‘Mordisco’. Recordemos que en el 2016, prácticamente, el 85% de esa estructura narcoterrorista de las otras Farc decidió abandonar las armas y ese 15% persistió en atacar al pueblo colombiano. Ese 15% corresponde a las disidencias que conocemos comúnmente como las de ‘Mordisco’, las de ‘Calarcá’ y, en este caso, las de alias ‘Marlon’ están alineadas con las de alias ‘Mordisco’”.

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Y agregó: “Estos criminales ya han perdido absolutamente cualquier ideología que podría uno tener. Lo que uno encuentra en ellos es esa cultura traqueta y por él ofrecemos una recompensa hasta de 5 mil millones de pesos. Pero no es solamente ese criminal que es de esa región, también la información que tenemos es que es oriundo del Cauca. También (ofrecen recompensa) por alias ‘Farley’ o ‘David’ o ‘Mi Pez’, de hasta mil millones de pesos. Por alias ‘Max’ hasta 500 millones de pesos y por alias ‘Yogi’ hasta 200 millones de pesos”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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